Уже в августе 2020 года на большой экран выйдет новая лента "Гренландия". Официальный трейлер уже успел заинтересовать сеть, поэтому в СМИ предполагают, что триллер о конце света отметится успехом в прокате. Интересные детали о ленте узнавайте на LifeStyle 24.

Сюжет фильма "Гренландия"

В Голливуде есть десятки жутких фильмов о конце света, и в каждом из них планета оказывается на грани уничтожения из-за катаклизмов или ошибки людей. В ленте "Гренландия" на Землю несется огромная комета, обломки которой стирают со своего пути целые города. Единственное безопасное место – бункер, расположенный в Гренландии.

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Главный герой Джон решает любой ценой доставить в укрытие свою жену и единственного сына. Семейная пара отправляется в опасное путешествие, которое сопровождается кадрами апокалипсиса и жуткими перипетиями. Еще больше усложняет задачу Джона паника других людей, которые сходят с ума в стремлении спастись. Обуздать страх не могут даже военные, ведь глобальная катастрофа делает недейственными все законы.

Смотрите трейлер к фильму "Гренландия": видео

Главные актеры

Интерес киноманов привлек не только сюжет фильма "Гренландия", но и актерский состав. Главную роль в триллере сыграл Джерард Батлер, наиболее известный по фильмам "300 спартанцев" и "Законопослушный гражданин". Актер уже имеет опыт в съемках экшнов, поэтому киноманы с интересом ожидают эту новинку кино.

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Кроме того, в фильме "Гренландия" можно будет увидеть мастерскую игру Морены Баккарин и Дэвида Денмана.

Премьера фильма

Сейчас ожидается, что премьера ленты в Украине пройдет 13 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса актеры не будут делать турне по странам мира с презентацией. Также кинодистрибьюторы не исключают, что дата выхода фильма в прокат может измениться.