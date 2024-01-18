Полейте одним из этих дешевых растворов фиалку, чтобы получить невероятное цветение

Если правильно ухаживать за фиалкой, то она может цвести круглый год. Растение нужно регулярно подкармливать и тщательно поливать. Кроме того, важно, чтобы в помещении была достаточная влажность воздуха и хорошее освещение. Однако не следует, чтобы на цветок попадали прямые солнечные лучи.

Хотя фиалка относится к неприхотливым комнатным растениям, с ней все равно могут возникать некоторые трудности. В частности, иногда цветок перестает цвести. В чем причина и как исправить ситуацию, знает 24 Канал.

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Почему не цветет фиалка

Одной из главных причин является недостаточное количество света. Фиалку следует переставить в другое место, если увидите, что листочки начали тянуться вверх. Растение должно получать свет в течение 12 часов.

Фиалку следует подкармливать каждую неделю. Важно использовать специальные удобрения, подходящие этому растению. Кроме того, следует следить за тем, чтобы не внести слишком много подкормки.

Фиалку следует регулярно поливать. Воду нужно добавлять под корень, она не должна попадать на листья. Важно отметить, что цветению препятствует жесткая и холодная вода.

Фиалку нужно постоянно пересаживать. Лучше всего растению подойдет горшок небольшого размера.

Что поможет фиалке расцвести

Заставить растение зацвести могут два раствора. Для первого вам понадобится: 1 столовая ложка древесной золы и 1 литр воды. Раствор должен настояться в течение 3 часов. Далее его нужно тщательно размешать, чтобы избавиться от осадка. Таким средством фиалку следует поливать примерно 1 раз в 2 недели. Второй раствор готовится из 1 капли йода, который нужно добавить в емкость, наполненную 3 литрами воды.