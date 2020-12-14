Украинская поп-дива Тина Кароль поражает публику каждых новым выходом. Однако в повседневной жизни звезда почти не красится и выбирает комфортную, а не гламурную одежду. Поэтому на одном из фото в будничном образе фаны не узнали кумира.

У Тины Кароль едва ли не самое преданное фан-сообщество, которому могут позавидовать многие звезды украинского шоу-биза. Поклонники тщательно следят за каждым шагом знаменитости и публикуют в инстаграм-профиле фото, которые вряд ли появятся на официальной странице певицы. Так, поводом для громкого обсуждения стал кадр, сделанный во время репетиции в танцевальном зале накануне полуфинала "Танцев со звездами".

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Перед зеркалом Тина Кароль позировала с подругой Юлией Саниной и ее партнером Дмитрием Жуком. Звезды готовились к общему номеру – нежной и страстной румбе, которая покорила сердца зрителей.

На фото Тина Кароль позирует в облегающем спортивном костюме черного цвета, который состоит из брюк и олимпийки. Верх наряда звезда решила расстегнуть, показав красивое декольте. Растрепанные волосы она собрала в низкий пучок, а лицо не стала утяжелять макияжем.



Тина Кароль без макияжа с Саниной и Жуком / Фото Instagram / @tinakarol_fantina

Реакия сети

Этот кадр облетел сеть и вызвал удивление фанов, привыкших видеть кумира с роскошным макияжем и насыщенной красной помадой на губах. Поэтому в комментариях пользователи выразили сомнения, что на фото именно Тина Кароль:

Я Кароль не узнала;

Это не Тина;

Я уже 100 раз смотрела фото. Это же не Тина. Ее так "штукатурят", в реальной жизни она неузнаваема;

Эта девушка выглядит старше, чем Тина.

Однако были и те, кто узнал Тину Кароль сразу. "Пойдите в спортзал без макияжа, отработайте по полной программе часика так полтора, а потом мокрые, потные и растрепанные сделайте фото не под самым лучшим светом и выставьте его соцсети. Вам тоже напишут, что это не вы", "Только тот, кто по-настоящему любит Тину, смог ее сразу узнать".