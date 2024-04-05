Одна из самых распространенных в Украине: сколько людей имеют фамилию Шевченко
Источник:"Родные"
Фамилия Шевченко занимает второе место среди самых популярных в Украине. В целом она принадлежит 106340 людям. В списке есть и известные личности: украинский поэт и художник Тарас Шевченко, украинский футболист Андрей Шевченко.
Эту фамилию можно найти еще в реестрах Войска Запорожского за 1756 и 1649 годы. Известно, в частности, о 37 людях. Сейчас распространена во многих областях нашего государства, ее достаточно легко найти среди знакомых.
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Сколько людей имеют фамилию Шевченко
Фамилия Шевченко наиболее популярна в Киеве (7940 носителей), Харькове (4971 носитель) и Днепре (3993 носителей). Интересно, что Андрей Шевеченко родился именно на Киевщине, в селе Дворковщина. Однако владельцев этой популярной фамилии можно найти и в других регионах Украины.
- В Запорожской области – 2141.
- В Донецкой области – 2200.
- В Николаевской области – 1480.
- В Севастополе – 708.
- В Луганской области – 1277.
- В Херсонской области – 1046.
- В Одесской области – 2348.
- В Кировоградской области – 1031.
- В Сумской области – 1365
- В Черкасской области – 1257.
Меньше это родовое имя встречается на западных территориях Украины, в частности на Хмельнитчине, Львовщине, Тернопольщине и Ивано-Франковщине. Интересно, что оно образовалось от названия профессии – сапожник. Похожими к этой фамилии есть Шевчук, Шевчик, Шевчун, Шевчишин и Шевчишина.