Возникли в эпоху Средневековья: 10 редких фамилий, которые связаны с половцами

Многие современные украинские фамилии имеют глубокие корни, уходящие во времена Средневековья. Тогда родовые имена были нередко связаны с племенами половцев – кочевым тюркским народом, который в XI – XIV веках активно заселял степи современной Украины.

Об этом подробнее – пишет языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии".

Какие украинские фамилии возникли в эпоху Средневековья?

Например, настоящими рекордсменами по редкости являются фамилии Умуль и Акуш. Сейчас в Украине известно лишь об одном носителе каждого из этих родовых имен.

Не намного чаще встречается фамилия Алак, которую имеют двое жителей Одессы и Николаева, а также Алперин, владельцами которого являются только два человека в Донецкой области.

В то же время в Днепре сегодня живут только трое носителей фамилии Кейран, по данным генеалогического общества "Родные". Такое же количество граждан с родовым именем Котян зафиксировано в Одесской области, а фамилия Сугрин встречается у трех жителей Краматорска.

Кроме этого, некоторые фамилии со средневековым прошлым смогли закрепиться в Украине значительно увереннее. Например, на Черновицкой и Киевской области сегодня живут 157 носителей родового имени Кобан, а в Хмельницкой области проживает 159 человек с фамилией Дулепа.

Самым многочисленным среди этого списка оказалось фамилия Темир, которую имеют 164 украинца, большинство из которых являются жителями Мариуполя.

