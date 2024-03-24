Со времен антов и готов: подборка украинских фамилий, которым тысячи лет

Украинские фамилии поражают своим разнообразием. Они связаны с различными сферами жизни, профессиями, особенностями характера и внешности. Некоторые к тому же имеют тысячелетнюю историю.

Такие родовые имена образовались еще в VIII веке нашей эры. Тогда на украинских территориях жило племя антов, а также сын саудовского халифа, который назывался Маслямак. Однако он не мог управлять страной, поскольку его мать была наложницей, хотя и из рода фараонов, пишет LifeStyle 24.

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Перечень фамилий, которым тысячи лет

За этот период истории возникли фамилии, которые связаны с воином Маслямаком. Речь идет о таких: Масляк, Маслек, Маслак, Маслик, Маслюк, Маслук. Заметно, что в них меняется только одна гласная, а остальные буквы сохраняются.

Такие родовые имена появились, поскольку сын саудовского халифа имел на территории Украины большой гарем, поэтому оставил после себя немало потомков.

Кстати, древней историей также владеют украинские фамилии с окончанием "ахно" или "но": Дахно, Лахно, Кахно, Махно, Вахно, Тахно, Сахно. Подобных вариантов больше нет ни у одного народа, в частности у русских.

А вот с готских времен к нам пришли фамилии Брикман, Сурман, Котьман, Бикман, Бацман. Последнее с датского языка переводится как "лодочник".

Украинские фамилии, древнегреческого происхождения

Некоторые украинские фамилии образовались в Древней Греции. В наше время их осталось немало: Яцько, Ялу, Варсамас, Габида, Мрамор, Имерли, Мангуш, Шамли, Ахбаш, Куркчи, Киор, Балабан, Волониц, Узун (Узунов), Афенко (Афенков), Темир (Темиров), Бузовчу (Бузовчук), Каракоз (Каракозов).