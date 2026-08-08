Lifestyle 24 Традиции 20 фамилий казацкой элиты, которые до сих пор можно услышать в Украине
8 августа, 11:16
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20 фамилий казацкой элиты, которые до сих пор можно услышать в Украине

Влада Пономарева

Фамилии казацкой старшины и гетманов – важная часть нашей истории. Многие из этих прославленных родов сохранились и до наших дней.

Сколько людей в Украине сегодня носят фамилии казацкой элиты – об этом уже рассказало генеалогическое общество "Родные".

Фамилии, принадлежавшие казацкой элите

  • Любомирский – на данный момент этой фамилией могут похвастаться 104 украинца.
  • Радзивиль – носителями этой редкой родовой фамилии являются лишь трое граждан.
  • Понятовский – эту дворянскую фамилию носят 141 человек.
  • Тишкевич – его носят 1678 украинцев.
  • Друцкий – в Украине 91 человек носит эту фамилию.
  • Ходкевич – такую фамилию носят 48 граждан.
  • Скоропадский – этой выдающейся фамилией могут похвастаться 119 человек.
  • Полуботок – носителями этой фамилии являются всего 13 украинцев.
  • Апостол – эту фамилию носят 723 человека.
  • Самойлович – его носителями являются 444 гражданина.
  • Разумовский – этой фамилией могут гордиться 122 украинца.
  • Безбородько – его носят 468 человек.
  • Кочубей – носителями этой популярной фамилии являются более 2800 человек.
  • Вишневецкий – этой фамилией могут похвастаться 585 граждан.
  • Потоцкий – его носят 966 человек.
  • Острожский – единственным обладателем этой фамилии является всего один украинец.
  • Замойский – такую фамилию носят 169 граждан.
  • Чарторийский – представителями этой фамилии являются 11 человек.
  • Корецкий – этой фамилией могут похвастаться 2414 украинцев.
  • Яблонский – его носителями являются 1790 человек.

Фамилии, которые давали казакам – список родовых имен / Фото Magnific

А какие украинские фамилии давали только богатым и влиятельным людям – читайте подробнее в нашем материале.

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