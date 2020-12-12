Украинский музыкант Павел Табаков и артисты его Творческой школы к рождественским праздникам подготовили благотворительный шоу-мюзикл "Фабрика Санты". Эта постановка уже два года подряд собирает аншлаги в Киевском театре оперы. В прошлом году для львовян были организованы три показа.

Пандемия коронавируса и карантин вносят свои правки в запланированные события. Касается это и культурных мероприятий и различных концертов. Павел Табаков и его команда организуют мюзикл с соблюдением карантинных правил.

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В этом году спектакль для всей семьи удастся показать во львовском клубе "Малевич" 20 декабря – в 16:00 и в 19:30. На первом представлении артисты будут выступать для сирот, детей с особыми потребностями и семей бойцов АТО. Всего организаторы ожидают около 300 детей из Львова и области.



Кадр из мюзикла "Фабрика Санты" / Фото Пресс-служба

Благотворительные спектакли стали уже традиционными для артистов Творческой школы Павла Табакова. Роль помощников Санты – их второе призвание. В этом году дети-зрители не просто увидят шоу, а пройдут посвящение в помощники Санты, ведь "У Николая, Санты нет других рук, кроме наших".

Что известно о мюзикле "Фабрика Санты"

Автором мюзикла является композитор, певец, победитель "Голоса страны-2" Павел Табаков. Постановка объединяет 32 музыкальных номера, живое звучание лучших голосов Творческой школы Табакова, мультимедийные экраны, спецэффекты, яркие костюмы. Специальным гостем праздника станет сам автор – Tabakov.



Кадр из мюзикла "Фабрика Санты" / Фото Пресс-служба

Сказка живет, пока есть люди, которые создают ее для других. Билеты на событие можно приобрести на сайте Gastroli.ua.