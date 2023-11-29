Почему елка быстро сохнет и осыпается: советы, которые помогут дереву простоять дольше

Многие люди в период новогодних и рождественских праздников выбирают живую елку для дома. Однако они могут столкнуться с проблемой – дерево быстро сохнет и осыпается.

Конечно, можно просто купить плохую елку на базаре. Однако обычно новогодняя красавица погибает из-за плохого ухода и неблагоприятных условий в помещении.

Кстати говоря Куда поставить денежное дерево, чтобы оно зацвело

Почему елка умирает

Основная причина этой неприятной ситуации – слишком теплая температура в комнате. Кроме того, некоторые люди ставят елку близко к батарее. Дерево следует держать в прохладном месте – где-то у окна. Ему необходим регулярный свежий воздух.

Часто елка погибает из-за нехватки воды. Ей нужно пол-литра воды в день, а для большого дерева – еще больше. Однако, следите за тем, чтобы грунт был влажным, а не болотистым. Если вы видите, что елка начинает сохнуть, то полейте ее сахарной водой. Это поможет оживить растение.

Живая елка в доме / Фото Unsplash

Нестабильная влажность в доме также может привести к осыпанию елки. Поэтому специалисты рекомендуют держать рождественское дерево в комнате не более 12 дней. Впрочем, если воздух в доме слишком сухой, то приобретите увлажнитель.

Срезанная елка вянет через отсутствие корней. Для того чтобы такое дерево простояло дольше, поливайте его большим количеством прохладной простой воды. Кстати, срезанную елку следует приносить в дом за неделю до Рождества. Так она будет иметь наилучший вид в период праздников.