Как выбрать живую елку, чтобы она не осыпалась до конца января

На некоторых базарах уже можно увидеть живые елки. Люди спешат приобрести новогоднюю красавицу, чтобы успеть украсить дом к зимним праздникам.

Однако выбирать живую елку стоит очень тщательно. Иначе она может осыпаться еще до Рождества. Это довольно неприятно, ведь остальные праздники вы проведете без главного символа Нового года.

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Как правильно выбрать живую елку

Прежде всего, специалисты советуют выбирать только сертифицированные деревья. Их можно отличить по специальной пластиковой этикетке или бирке с индивидуальным номером и штрих-кодом. Елки, срубленные нелегально, наносят большой вред экологии.

Хорошие елки имеют приятный запах хвои. Также листья должны быть ярко-зеленого цвета. Не покупайте деревья с бурыми или желтыми ветвями. Это значит, что елка уже старая, поэтому осыплется сразу, как попадет в теплую комнату.

Живая новогодняя елка / Фото Pixabay

Специалисты рекомендуют легонько постучать стволом елки о землю, когда будете ее выбирать. Иглы не должны осыпаться, если дерево срубили недавно. Кроме того, посмотрите, нет ли на стволе трещин.

К слову, раньше мы рассказывали о том, как правильно ухаживать за елкой чтобы она простояла дольше. Важно держать дерево в комнате, где температура воздуха не слишком теплая.