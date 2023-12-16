Для изобилия в следующем году: 3 украшения, которые обязательно должны быть на вашей елке

Еще не все люди украсили елку. Однако нужно поторопиться, ведь Новый год уже не за горами. Кстати, животное-покровитель 2024 – Зеленый Деревянный Дракон. Поэтому праздничные украшения должны быть в его стиле.

К примеру, нельзя вешать на новогоднюю красавицу украшения серого, черного, темно-желтого, темно-синего и коричневого цветов. Лучше выбрать игрушки ярких оттенков, чтобы привлечь защиту и любовь Дракона. Какие же украшения обязательно должны быть на елке 2024, расскажет 24 Канал.

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Фигурка Дракона

Неудивительно, что елку 2024 года должна украшать фигурка Зеленого Деревянного Дракона, который является символом грядущего года. Это нужно сделать для того, чтобы привлечь в дом счастье, изобилие и любовь. В магазинах уже есть множество вариантов такого новогоднего украшения. Однако вы также можете сделать его своими руками.

Зеленый Деревянный Дракон – символ 2024 года / Фото "Українські новини"

Яркие шары

В китайской культуре Зеленый Деревянный Дракон – символ власти и роскоши. Это животное любит все яркое и пышное, а не серое и обыденное. Поэтому украсьте свою елку шарами зеленого, золотого, красного, серебряного, фиолетового и оранжевого цвета. Тогда 2024 будет успешным.

Яркие шары на елку / Фото Pixabay

Золотые монеты или конверты с деньгами

Издавна люди вешают на елку золотые монеты. Ведь, по народным поверьям, они привлекают в дом достаток и лишают семью финансовых проблем. Прекрасной заменой также есть конверты с деньгами. Символы богатства и процветания обязательно должны украшать новогоднее дерево 2024 года.

Золотые монеты – символ изобилия / Фото Pixabay

Не нужно украшать елку бриллиантовым кольцом, разбитыми игрушками, испорченными гирляндами, медальонами в виде сердца и игрушками черного цвета. Так вы призовете в дом несчастья.