Мы с отцом в шоке, – Елена Зеленская впервые рассказала о личной жизни дочери

О старшей дочери Елена и Владимир Зеленские рассказывают мало, а она не ведет публичный образ жизни. Но первая леди призналась, что у девушки есть отношения.

Елена Зеленская впервые рассказала, что у ее 19-летней дочери появился парень. Как сообщила первая леди, для Александры это первая любовь.

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Елена Зеленская о первой любви дочери

Супруга президента поделилась, что вместе с мужем наблюдает за отношениями дочери. Она не скрывает, что это для нее приятно, но также и стрессово.

Она встретила своего юношу. Первая любовь. Теперь мы с ее отцом в шоке от того, что делать с пониманием того, что твоя маленькая девочка больше не маленькая девочка. Так что жизнь продолжается,

– рассказала первая леди.



Семья Зеленских / Фото из инстаграма

Что известно о дочери Зеленских

19-летняя Александра ведет не публичный образ жизни, также неизвестно, есть ли у нее соцсети.

Елена Зеленская рассказывала о том, что ее старшая дочь успешно сдала мультипредметный тест и поступила в университет. Несколько месяцев назад первая леди рассекретила, что Александра избрала юридическую специальность.

По словам подруги Александры, девушка была "папиной дочерью".