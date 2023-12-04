Вспоминала с улыбкой: Елена Зеленская поделилась, о чем чаще всего разговаривает с мужем

После 24 февраля 2022 года жизнь всех украинцев очень образом изменилась. Так, война повлияла на жизнь президента и его семьи. Глава государства сейчас очень редко видится с роднимы. В то же время первая леди призналась, о чем разговаривает с мужем, когда есть такая возможность.

Как рассказала первая леди, они с любимым во время общения пытаются посвящать время только тем темам, которые возвращают их к нормальной жизни. В частности, звездные супруги обсуждают новости в жизни родных.

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Елена Зеленская поделилась, о чем они чаще разговаривают с мужем

Во время редких встреч и телефонных разговоров Елена и Владимир пытаются найти утешение среди трудностей войны, говоря о семье.

Я всегда делюсь с ним новостями о детях. Как в школе, в университете, кто что сделал или сказал. Действительно, когда мы вместе, стараемся посвящать время только таким темам, которые возвращают нас в нормальную жизнь хотя бы на несколько часов,

– отметила первая леди.

Кроме того, Елена Зеленская поделилась, что недавно они с мужем обсуждали подарки на новогодние и рождественские праздники для близких.

"Сегодня мы обсуждали, какие подарки можем приготовить детям ко дню Святого Николая. 6 декабря будем праздновать, а мы еще не готовы. А там уже надо на Рождество и на Новый год придумывать. Мы пока не пришли к согласию", – рассказала супруга президента.

В то же время, Елена добавила, что также разговаривает с любимым на политические темы. Этого, по ее словам, не избежать.

"Да, я спрашиваю о войне - хочется узнать что-то такое, что никто не знает, а он скажет, что вот завтра победа. К сожалению, таких ответов я не получаю", – отметила леди.

Интервью с Еленой Зеленской: смотрите видео онлайн

Как часто Владимир Зеленский встречается с семьей

Приход Владимира Зеленского к власти изменил не только его жизнь, но и сильно повлиял на всю семью. Супруга президента стала первой леди, поэтому ее обязанности изменились.

Кроме того, известно, что с началом полномасштабного вторжения по соображениям безопасности Елена и Владимир Зеленские не живут вместе. К тому же видятся они также крайне редко. Такие встречи бывают один-два раза в неделю.

Несмотря на это, Елена Зеленская рассказывала, что может иногда видеться с мужем на работе.