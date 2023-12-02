Елена Зеленская честно ответила, хочет ли второй раз видеть мужа президентом

Первая леди Украины высказалась о будущем ее семьи – муже и детях. Она размышляла, какой видит жизнь после победы и будет ли Владимир Зеленский во второй раз на посту президента.

Елена Зеленская приняла участие в подкасте The Economist, где высказалась о семейной жизни. Отвечая на вопрос о будущем семьи, она упомянула о возможности президента вторично баллотироваться.

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Елена Зеленская о мужчине и втором сроке

Я не хочу, чтобы он был президентом на следующий срок или два следующих срока. Наверное, мы должны будем придумать что-нибудь новое,

– призналась первая леди.

Елена Зеленская мечтает, чтобы в будущем ее семья снова воссоединилась. Относительно деятельности жена президента хочет подумать об этом уже после отпуска.

"Наша семья снова будет вместе. Будем жить вместе, с мужем и детьми. Все время. Возьмем отпуск и поедем куда-то, даже не знаю, куда угодно, но вместе все четверо. И этот отпуск будет длительным - целый месяц. А уже после этого мы подумаем, что делать дальше, он и я", – отметила Зеленская.



Владимир и Елена Зеленские / Фото с инстаграма первой леди

Как часто видится семья президента

, первая леди уже отвечала на вопросы, пойдет ли Владимир Зеленский на второй срок . Она вспомнила, как не до конца поддерживала мужчину, когда он впервые баллотировался. Но если президент решит снова баллотироваться, Елена его поддержит.

Во время войны Елена и Владимир Зеленские не живут вместе. По словам президента, видятся они также крайне редко: это связано с вопросами безопасности.

"Это очень важное время для меня, которое поддерживает и мотивирует. Я скучаю по своей семье. По Елене, за детьми. И скажу вам откровенно, иногда хочется просто посидеть, обнять", – говорил президент Зеленский.