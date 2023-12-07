В День Святого Николая: Елена Зеленская очаровала образом в больницах Житомира
Источник:Елена Зеленская
Ко Дню Святого Николая Елена Зеленская посетила необычные "Школы супергероев" Житомирской области. Это классы, где дети, которые долго находятся в больницах, могут одновременно получать образование и лечиться. На эту встречу первая леди подобрала стильный наряд в трендовых цветах – синем электрике и шоколадном.
В ходе мероприятия Елена Зеленская вместе с детьми весело провела время. Они изучили историю Святого Николая на праздничном уроке. Кроме того, детям передали коробки с подарками от Фонда первой леди Украины, где были наборы для развития и творчества, игрушки, конструкторы.
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Образ Елены Зеленской
Для визита в школы первая леди Украины подобрала изысканный ансамбль из вязаного комплекта реглана и кардигана в трендовом синем цвете электрик. Дополнением стали коричневые брюки-палаццо с акцентным широким поясом. Чтобы завершить свой образ, супруга президента надела ботинки на высокой подошве с закругленным носом.
Волосы первая леди собрала в аккуратную прическу. На лице Елены Зеленской был нюдовий макияж. К тому же она украсила свой образ массивными серьгами.
Предыдущие аутфиты первой леди Украины
- Жена президента Украины онлайн посетила международную книжную ярмарку. Тогда Елена Зеленская предстала в темно-синем костюме известного украинского дизайнера Лилии Литковской. Пиджак ансамбля был украшен маленьким бантом, а тонкий ремешок подчеркнул линию талии.
- Также недавно первая леди выступила на заседании совета, посвященного эффективному выполнению программы психического здоровья. На встречу Елена Зеленская надела элегантный темно-горчичный костюм-тройку в сочетании с бежевой блузой. Подчеркнула ее ансамбль брошь от известного украинского бренда Gunia Project под названием "Голубь".
- В День Достоинства и Свободы Владимир Зеленский вместе с женой почтили память погибших героев Революции Достоинства. На событие первая леди надела черный ансамбль с широкими брюками, свитером с высоким горлом, длинным пальто и перчатками. Заметным элементом ее наряда стала брошь в форме карты Украины.