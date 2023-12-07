В День Святого Николая: Елена Зеленская очаровала образом в больницах Житомира

Ко Дню Святого Николая Елена Зеленская посетила необычные "Школы супергероев" Житомирской области. Это классы, где дети, которые долго находятся в больницах, могут одновременно получать образование и лечиться. На эту встречу первая леди подобрала стильный наряд в трендовых цветах – синем электрике и шоколадном.

В ходе мероприятия Елена Зеленская вместе с детьми весело провела время. Они изучили историю Святого Николая на праздничном уроке. Кроме того, детям передали коробки с подарками от Фонда первой леди Украины, где были наборы для развития и творчества, игрушки, конструкторы.

Интересно Даже снаружи это видно, – жена Зеленского рассказала, как он изменился за время войны

Образ Елены Зеленской

Для визита в школы первая леди Украины подобрала изысканный ансамбль из вязаного комплекта реглана и кардигана в трендовом синем цвете электрик. Дополнением стали коричневые брюки-палаццо с акцентным широким поясом. Чтобы завершить свой образ, супруга президента надела ботинки на высокой подошве с закругленным носом.

Волосы первая леди собрала в аккуратную прическу. На лице Елены Зеленской был нюдовий макияж. К тому же она украсила свой образ массивными серьгами.

Предыдущие аутфиты первой леди Украины