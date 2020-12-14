На днях мать Дженнифер Лопес отпраздновала 75-летие. По случаю дня рождения самого родного человека звездная дочь устроила шумную вечеринку в честь именинницы. Праздник состоялся в имении артистки, однако для Гвадалупы Родригес стало сюрпризом.

На личной странице в Инстаграме Дженнифер Лопес поделилась особым видео. Звезда показала, как прошла семейная вечеринка по случаю дня рождения мамы. Втайне от именинницы певица собрала мноих близких в своем имении. Судя по ролику, Гвадалупа Родригес отнюдь не ожидала такого масштабного сюрприза, ведь в дом зашла в повседневной одежде, защитной маске и несколько минут приходила в себя от увиденного.

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Вместе с женихом Алексом Родригесом Дженнифер Лопес украсила гостиную шариками фиолетовых и лиловых цветов и подготовили роскошную фотозону. Вместе семья наслаждалась роскошным ужином, а в конце празднования имениннице презентовали красивый торт со свечами.

Стоит добавить, что из-за карантина не все близкие смогли поздравить Гвадалупу Родригес с 75-летием лично, поэтому с ними она связалась благодаря видеосвязи. Среди них и внуки – 12-летние Эмми и Максимилиан.

Поздравляю с 75-летием мою прекрасную маму. Я так тебя люблю. Все мы любим. Ты олицетворяешь молодость и вечность в любом возрасте. Спасибо за твою бесконечную любовь, энергию, поддержку и за то, что ты просто есть собой,

– написала Дженнифер Лопес.

Алекс Родригес также публично поздравил тещу с днем ​​рождения. Он опубликовал видео с празднования в своем Инстаграме и отметил, что любимая унаследовала невероятную красоту от матери.