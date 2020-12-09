Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в очередной раз похвасталась стильным нарядом. На днях папарацци сфотографировали ее на улицах Нью-Йорка в роскошном пальто.

Голливудская звезда является иконой стиля для многих девушек. Она каждый раз демонстрирует красивые, стильные аутфиты и поражает публику безупречным внешним видом. Недавно Джей Ло прогулялась по улицам Нью-Йорка в красивом наряде, который прекрасно подойдет для прохладной погоды.

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Стильный look Дженнифер Лопес

Для рабочего дня Дженнифер Лопес выбрала теплый и комфортный наряд, однако, как всегда, очень стильный. Она предстала перед публикой в черном свитере с высокой горловиной и кожаных лосинах. Поверх этого знаменитость надела роскошное длинное пальто бежевого цвета. Такой look звезда соединила с черными зимними ботинками.

В руках Дженнифер держала большую сумку и телефон. Поскольку в мире продолжается пандемия коронавируса, образ Лопес дополняла дизайнерская защитная маска. Также аутфит певицы завершали золотые серьги-кольца и очки с желтыми линзами. Волосы Джей Ло собрала в пучок сзади и сделала повседневный макияж.



Стильный look Дженнифер Лопес / Фото Getty Images



Зимний образ Дженнифер Лопес / Фото Getty Images