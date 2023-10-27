Как долго выглядеть молодой и сексуальной: секреты красоты от Дженнифер Лопес

Одна из самых сексуальных актрис мира Дженнифер Лопес недавно отпраздновала 54-летие. В свой век артистка выглядит удивительно. Джей Ло поделилась секретами красоты, как ей удается выглядеть такой молодой и красивой.

Поклонники не понимают, как артистке удалось "обмануть время". На самом деле, чтобы выглядеть красиво и молодо – нужно правильно питаться и ухаживать за кожей.

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Правильный образ жизни

Певица ведет здоровый образ жизни. Она не употребляет сладкое и жареное. Все блюда Дженнифер готовит на пару из свежих сезонных овощей. Лопес с диетологом украдает свой рацион и никогда не сидит на диетах.

Кроме того, Джей Ло не пьет сладкие газированные напитки, а выбирает простую воду и зеленые соки. Она избегает вредных снеков – чипсы, сухарики, шоколадные батончики и т.д.

Я не употребляю алкоголь и не курю, никогда не пью кофе – все эти привычки отрицательно сказываются на состоянии нашей кожи, провоцируя появление морщин и тусклый цвет лица,

– рассказывала Лопес.

Спорт

Дженнифер ежедневно занимается спортом не менее часа. Это могут быть регулярные кардио- или силовые нагрузки, утренняя йога вместе с 20-минутной медитацией.

Также она увлекается кикбоксингом, круговыми тренировками, силовыми упражнениями, выпадами и особенно бурпи (популярное упражнение, которое привлекает все группы мышц).



Дженнифер Лорес / Фото с ее инстаграммы

Сон

Эффективны не только спорт и правильное питание. Тщательно спланированный режим дня и хороший сон не просто повышает рабочую эффективность, но и положительно сказывается на состоянии кожи.

Также известно, что в течение дня Джей Ло пытается выпивать минимум 1,5 литра воды и выполняет дыхательные практики.



Дженнифер Лорес / Фото с ее инстаграммы

Уход за лицом

Певица не жалеет 15 минут в день для гимнастики лица. Также она часто делает домашние маски из греческого йогурта, зеленого чая и меда.

Конечно, Лопес регулярно ходит к косметологу и пользуется продуктами ухода от собственного beauty-бренда.