Голливудская звезда Дженнифер Лопес в очередной раз поразила роскошным внешним видом на фотосессии. Она выбрала для съемки изысканный аутфит и засветила пышную обнаженную грудь.

Джей Ло поделилась новым кадром на личной странице в инстаграме. Она позировала среди красивых растений и взбудоражила воображение 134-миллионной аудитории подписчиков провокационным образом.

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Певица и актриса предстала перед камерой в темно-коричневой кофте с глубоким декольте. Звезда не надевала нижнее белье, поэтому из-под наряда была видна ее пышная обнаженная грудь. Поверх кофты Дженнифер надела длинную коричневую шубу. Соединила такой look со светлыми зимними сапогами на каблуке. Аутфит Лопес получился очень стильным и сексуальным.

Обольстительность образу добавили прическа и макияж. Волосы артистка уложила в эффектные локоны, а мейкап сделала в коричневых оттенках с акцентом на губах. Ауфит Джей Ло довершил идеальный контуринг лица.



Роскошная Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo