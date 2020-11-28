Дженнифер Энистон очаровала сеть фотографиями с собакой
Американская актриса, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон поделилась миловидными кадрами, на которых позирует вместе с домашним любимцем.
Знаменитость опубликовала милые фото на личной странице в инстаграме и порадовала новой заметкеой более 35,7 миллионов подписчиков. Такую публикацию Дженнифер сделала ко Дню благодарения.
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Новые фото Дженнифер Энистон
Актриса не часто делится с поклонниками новыми фотографиями. Однако на днях она решила показать, как подрос ее щенок лорд Честерфилд. 51-летняя Энистон опубликовала серию фотографий, где позировала со своим щенком на полу и крепко обнимала его.
Знаменитость предстала перед камерой в домашнем образе. Она надела облегающие джинсы, черный свитер и туфли на массивных каблуках. Волосы уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж, которым подчеркнула натуральную красоту.
"Мы благодарны", – лаконично написала в публикации актриса.
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Домашнего любимца дженнифер впервые показала фолловерам шесть недель назад. Тогда щенок спал с игрушкой в зубах.
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