Американская актриса, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон поделилась миловидными кадрами, на которых позирует вместе с домашним любимцем.

Знаменитость опубликовала милые фото на личной странице в инстаграме и порадовала новой заметкеой более 35,7 миллионов подписчиков. Такую публикацию Дженнифер сделала ко Дню благодарения.

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Новые фото Дженнифер Энистон

Актриса не часто делится с поклонниками новыми фотографиями. Однако на днях она решила показать, как подрос ее щенок лорд Честерфилд. 51-летняя Энистон опубликовала серию фотографий, где позировала со своим щенком на полу и крепко обнимала его.

Знаменитость предстала перед камерой в домашнем образе. Она надела облегающие джинсы, черный свитер и туфли на массивных каблуках. Волосы уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж, которым подчеркнула натуральную красоту.

"Мы благодарны", – лаконично написала в публикации актриса.

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Домашнего любимца дженнифер впервые показала фолловерам шесть недель назад. Тогда щенок спал с игрушкой в зубах.