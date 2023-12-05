Это был единственный выход: 71-летнему отцу знаменитой Бритни Спирс ампутировали ногу
Источник:TMZ
Отец американской певицы Бритни Спирс Джейми, которому сейчас 71 год, уже долго борется с алкоголизмом. Из-за чрезмерного потребления спиртного мужчина столкнулся с серьезными осложнениями. В частности, у него возникла сильная инфекция одной из ног.
В результате мужчина долго лечился. Впрочем, медики пришли к выводу, что ампутация – единственный выход.
Вас также может заинтересовать Не захотел ребенка: Бритни Спирс заявила, что Джастин Тимберлейк заставил ее сделать аборт
Отцу Бритни Спирс ампутировали ногу
Джейми был госпитализирован на длительное время в больницу из-за серьезной инфекции ноги. Несмотря на пять операций в попытке контролировать инфекцию, медицинские работники пришли к выводу, что ампутация была единственным правильным решением.
У Джейми была сильная инфекция одной из ног, из-за которой он попал в больницу на несколько недель. Ему было проведено пять неудачных операций по сдерживанию инфекции, и врачи решили, что единственным выходом является ампутация,
– сообщил источник из близкого окружения мужчины.
Джейми Спирс после операции чувствует себя не очень хорошо, но постепенно начинает поправляться.
Что известно об отце Бритни Спирс
- Джейми Спирс родился 4 июля 1952 года. Он являлся одним из руководителей карьеры исполнительницы, а также исполнительным продюсером ее первых альбомов.
- В 2008 году, в связи с серьезными проблемами Бритни с психическим здоровьем, Джейми Спирс получил временное попечительство над своей дочерью. Мужчина продолжал быть опекуном Бритни на протяжении многих лет.
- Однако в 2019 году он заявил о своем решении отказаться от должности постоянного опекуна. Позже, в 2021 году, под давлением общественности и фанатов Бритни, суд рассмотрел вопросы ее опеки и решил определить нового опекуна. Контроль за финансами знаменитости был передан профессиональному аудитору.
- Певица рассказывала, что отец заставлял ее принимать чрезмерную дозу лития – препарата от биполярного расстройства.
- Кроме того, он запретил артистке снимать противозачаточную спираль, тем самым предотвращая любую возможность беременности.
- Дело Бритни Спирс получило широкое внимание из-за движения "#FreeBritney", которое выступает за прекращение опеки над певицей и защиту ее прав.