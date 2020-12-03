Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала вместе с семьей отправилась на отдых в Египет. Артистка не побоялась отправиться в путешествие во время пандемии и активно делится миловидными фотографии. В частности, звезда показала, как ее сынишка спит на берегу моря.

Джамала относится к тем знаменитым мамам, которые часто рассказывают о своих детях и показывают их. На личной странице в инстаграм она распространила чрезвычайно милые снимки своего сына.

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Летом Джамала второй раз стала мамой. Артистка с нетерпением ожидала рождения своего малыша и теперь воспитывает двух сыновей. Именно с ними она отправилась на отдых в солнечный Египет и отвлеклась от карантинных будней. Также в поездку в курортный городок Марса Алам полетел отец певицы.

Новые кадры младшего сына Джамалы

Маленький Селим-Гирей сладко спал в коляске на красивом морском побережье. Белый песочек и легкие волны лазурного моря создавали идеальные условия для приятных снов. Звездная мама прикрыла малыша сине-белым полосатым полотном. Таким образом она защитила его от палящего солнца. Мальчик выставил маленькую ножку, что придало фотографии особой нежности.

Идеальное спальное место для Селимки. Да еще и под мамину колыбельную,

– написала в посте Джамала.

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