Младшая сестра известного рэпера Сереги Алена Перший рассказала о жестоком отношении брата, которое испытывала с самого детства. Он оскорблял девушку не только словесно, но и физически, породив множество комплексов и страхов.

Почти год продолжается борьба экс-жены рэпера Сереги Полины Ололо за детей – сыновей Марка и Платона. Она неоднократно публично заявляла о жестоких методах воспитания бывшего мужа и физическом насилии над детьми. Раскрыть правду об издевательствах рэпера решила и его младшая сестра Алена Перший, которая опубликовала трогательную запись на личной странице в инстаграме.

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Младшая сестра Сереги об унижениях брата

Девушка призналась, что с самого детства старший брат воспитывал в ней презрение к себе самой и всячески унижал. По словам девушка, она постоянно слышала от старшего брата: "Ты ничтожество, ты г*вно, запомни это, повтори еще раз. По слогам". Однако он обижал младшую сестру не только сексистскими и отвратительными фразами, но и применял силу, когда она, по его мнению, проявляла слабость.

Это одно из первых воспоминаний из моего детства, которое я прорабатываю с терапевтом годами. Я помню, как мой старший брат душил меня, называя плаксой и нытиком, когда я просто попросила его купить поесть, будучи танцовщицей в его группе,

– вспомнила Алена Перший.

Девушка призналась, что годами покрывала его жестокость, насилие, издевательства, так как несмотря на пережитое считала Серегу родным человеком. Однако в ответ она слышала от брата-нарцисса только обесценивающие фразы: "Да посмотри на кого ты похожа! Ты нытик, сделай что-то со своей жизнью".

"Знай, я считаю тебя ничтожеством, глупым нарциссом, который унизил всех, кто в тебя верил и помогал. Мне стыдно, что я одной крови с тобой. Я прощаю тебя за все, и мне жаль тебя, именно потому, что ты так или иначе останешься один. Я верю, что настанет день, и ты все-таки поймешь, прозреешь и придешь к нам, ко всем тем, кому ты сделал больно. Но мы – не ты, мы простим тебе", – написала Алена Перший.

Младшая сестра Сереги о Полине Ололо

Алена Перший подчеркнула, что она продолжала бы молчать, если бы Серега не забрал детей у бывшей жены Полины Ололо. По словам девушки, женщина всегда была хорошей мамой и добрым человеком. Именно в ней младшая сестра Сереги нашла поддержку.

Я люблю Полину, она всегда была мне как сестра и всегда была хорошей мамой. То, что делает Сергей Пархоменко, – отвратительно и ужасно. Уверена, эти мальчики уже получили огромную травму, почувствовав все это,

– подчеркнула девушка.

Стоит отметить, что Полина Ололо поделилась постом Алены Перший на личной странице в инстаграме и поддержала девушку.