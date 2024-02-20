Выберите для себя особенный аромат: 6 невероятных духов на весну 2024

На дворе уже настоящая весна, поэтому самое время выбирать новые духи, чтобы поразить всех знакомых. Для этого времени года лучше всего подходят свежие ароматы, ведь начинается период крутых возможностей и начинаний.

Сегодня LifeStyle 24 поделится подборкой духов на весну 2024 для мужчин и женщин. Находите для себя лучший запах, который наиболее удачно подчеркнет вашу уникальность.

К теме Лучшие духи на весну: 4 свежих аромата, которые подойдут каждой женщине

Ароматы на весну 2024 для женщин

Парфюм GIVENCHY Eaudemoiselle de Givenchy Eau Florale прекрасно передает настоящую женственность и изысканность. Он лучше всего подходит на весенне-летний период и способен привлечь внимание мужчин.

Начальная нота: груша, розовый перец.

груша, розовый перец. Нота сердца: водяной жасмин, японская роза.

водяной жасмин, японская роза. Конечная нота: древесные ноты, мускус.

Парфюм Armani My Way Nectar об элегантности, которую уже много лет создает итальянский дизайнер Джорджо Армани. В нем сочетаются непринужденность и экстравагантность.

Начальная нота: бергамот, груша, флердоранж.

бергамот, груша, флердоранж. Нота сердца: жасмин, листья фиалки, левинь, тубероза.

жасмин, листья фиалки, левинь, тубероза. Конечная нота: бурбонская ваниль, белый мускус, кедр.

Парфюм Chanel Chance Eau Fraiche создан во Франции, столице лучших ароматов. Он имеет нежный цветочный запах, который идеально сочетается с весенним временем года.

Начальная нота: цитрусовые ноты.

цитрусовые ноты. Нота сердца: водяной гиацинт, жасмин.

водяной гиацинт, жасмин. Конечная нота: амбра, белый мускус, ветивер, пачули, тиковое дерево.

Какой аромат выбрать на весну 2024 / Фото Pexels

Ароматы на весну 2024 для мужчин

Парфюм David & Victoria Beckham Instinct прекрасно подчеркивает мужскую энергию и добавляет уникальности. Его можно использовать ежедневно, ведь аромат совсем не надоедает.

Начальная нота: апельсин, баргамот, мандарин.

апельсин, баргамот, мандарин. Нота сердца : кардамон, перец чили.

: кардамон, перец чили. Конечная нота: пачули.

Парфюм Chanel Bleu de Chanel о решительных и независимых мужчинах. Они идеально подходят для тех, кто любит свободу и наделен невероятной уверенностью в себе.

Начальная нота: ветивер, жасмин, розовый перец, цитрус.

ветивер, жасмин, розовый перец, цитрус. Нота сердца : грейпфрут, кедр, ламбданум, мята.

: грейпфрут, кедр, ламбданум, мята. Конечная нота: имбирь, ладан, пачули, сандаловое дерево.

Парфюм Burberry Hero для смелых мужчин, которые не боятся экспериментов. Этот аромат – не про стереотипы, а про уникальность. А весна – идеальное время, чтобы пользоваться новыми возможностями.