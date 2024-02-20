Выберите для себя особенный аромат: 6 невероятных духов на весну 2024
На дворе уже настоящая весна, поэтому самое время выбирать новые духи, чтобы поразить всех знакомых. Для этого времени года лучше всего подходят свежие ароматы, ведь начинается период крутых возможностей и начинаний.
Сегодня LifeStyle 24 поделится подборкой духов на весну 2024 для мужчин и женщин. Находите для себя лучший запах, который наиболее удачно подчеркнет вашу уникальность.
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Ароматы на весну 2024 для женщин
Парфюм GIVENCHY Eaudemoiselle de Givenchy Eau Florale прекрасно передает настоящую женственность и изысканность. Он лучше всего подходит на весенне-летний период и способен привлечь внимание мужчин.
- Начальная нота: груша, розовый перец.
- Нота сердца: водяной жасмин, японская роза.
- Конечная нота: древесные ноты, мускус.
Парфюм Armani My Way Nectar об элегантности, которую уже много лет создает итальянский дизайнер Джорджо Армани. В нем сочетаются непринужденность и экстравагантность.
- Начальная нота: бергамот, груша, флердоранж.
- Нота сердца: жасмин, листья фиалки, левинь, тубероза.
- Конечная нота: бурбонская ваниль, белый мускус, кедр.
Парфюм Chanel Chance Eau Fraiche создан во Франции, столице лучших ароматов. Он имеет нежный цветочный запах, который идеально сочетается с весенним временем года.
- Начальная нота: цитрусовые ноты.
- Нота сердца: водяной гиацинт, жасмин.
- Конечная нота: амбра, белый мускус, ветивер, пачули, тиковое дерево.
Ароматы на весну 2024 для мужчин
Парфюм David & Victoria Beckham Instinct прекрасно подчеркивает мужскую энергию и добавляет уникальности. Его можно использовать ежедневно, ведь аромат совсем не надоедает.
- Начальная нота: апельсин, баргамот, мандарин.
- Нота сердца: кардамон, перец чили.
- Конечная нота: пачули.
Парфюм Chanel Bleu de Chanel о решительных и независимых мужчинах. Они идеально подходят для тех, кто любит свободу и наделен невероятной уверенностью в себе.
- Начальная нота: ветивер, жасмин, розовый перец, цитрус.
- Нота сердца: грейпфрут, кедр, ламбданум, мята.
- Конечная нота: имбирь, ладан, пачули, сандаловое дерево.
Парфюм Burberry Hero для смелых мужчин, которые не боятся экспериментов. Этот аромат – не про стереотипы, а про уникальность. А весна – идеальное время, чтобы пользоваться новыми возможностями.
- Начальная нота: бергамот.
- Нота сердца: черный перец, можжевельник.
- Конечная нота: кедр.