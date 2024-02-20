Оберіть для себе особливий аромат: 6 неймовірних парфумів на весну 2024

Надворі вже справжня весна, тому саме час обирати нові парфуми, щоб вразити усіх знайомих. Для цієї пори року найкраще підходять свіжі аромати, адже починається період крутих можливостей та починань.

Сьогодні LifeStyle 24 поділиться добіркою парфумів на весну 2024 для чоловіків та жінок. Знаходьте для себе найкращий запах, який найбільш вдало підкреслить вашу унікальність.

До теми Найкращі парфуми на весну: 4 свіжі аромати, які підійдуть кожній жінці

Аромати на весну 2024 для жінок

Парфум GIVENCHY Eaudemoiselle de Givenchy Eau Florale чудово передає справжню жіночність та вишуканість. Він найкраще підходить на весняно-літній період та здатен привернути увагу чоловіків.

Початкова нота : груша, рожевий перець.

: груша, рожевий перець. Нота серця : водяний жасмин, японська троянда.

: водяний жасмин, японська троянда. Кінцева нота: деревинні ноти, мускус.

Парфум Armani My Way Nectar про елегантність, яку вже багато років створює італійський дизайнер Джорджо Армані. У ньому поєднуються невимушеність та екстравагантність.

Початкова нота : бергамот, груша, флердоранж.

: бергамот, груша, флердоранж. Нота серця: жасмин, листя фіалки, левінь, тубероза.

жасмин, листя фіалки, левінь, тубероза. Кінцева нота: бурбонська ваніль, білий мускус, кедр.

Парфум Chanel Chance Eau Fraiche створений у Франції, столиці найкращих ароматів. Він має ніжний квітковий запах, який ідеально поєднується з весняною порою року.

Початкова нота : цитрусові ноти.

: цитрусові ноти. Нота серця : водяний гіацинт, жасмин.

: водяний гіацинт, жасмин. Кінцева нота: амбра, білий мускус, ветівер, пачулі, тикове дерево.

Який аромат обрати на весну 2024 / Фото Pexels

Аромати на весну 2024 для чоловіків

Парфум David & Victoria Beckham Instinct прекрасно підкреслює чоловічу енергію та додає унікальності. Його можна використовувати щодня, адже аромат зовсім не набридає.

Початкова нота : апельсин, баргамот, мандарин.

: апельсин, баргамот, мандарин. Нота серця : кардамон, перець чилі.

: кардамон, перець чилі. Кінцева нота: пачулі.

Парфум Chanel Bleu de Chanel про рішучих та незалежних чоловіків. Вони ідеально підходять для тих, хто любить свободу та наділений неймовірною впевненістю у собі.

Початкова нота : ветівер, жасмин, рожевий перець, цитрус.

: ветівер, жасмин, рожевий перець, цитрус. Нота серця : грейпфрут, кедр, ламбданум, м'ята.

: грейпфрут, кедр, ламбданум, м'ята. Кінцева нота: імбир, ладан, пачулі, сандалове дерево.

Парфум Burberry Hero для сміливих чоловіків, які не бояться експериментів. Цей аромат – не про стереотипи, а про унікальність. А весна – ідеальний час, щоб користуватися новими можливостями.