Секреты осеннего настроения: 5 трендовых духов 2023 года

Опавшие листья, холодный ветер, дождь и сырость – осенняя пора у многих ассоциируется с чем-то холодным и влажным. Неудивительно, что осенью мы всегда ищем тепло, будь то чашка горячего чая, плед или шарф. Это касается и осенней парфюмерии.

Духи на осень отличаются от летних ароматов своим уютом и теплотой. И если летом мы предпочитаем легкие, фруктовые парфюмерные композиции, то осенью пальма первенства остается за более изысканными и шлейфовыми ароматами.

Обратите внимание Духи будут держаться на вас дольше: есть некоторые уловки

Какие духи будут модными в этом сезоне? Как выбрать наиболее выигрышный вариант? Ищите ответы на эти и другие вопросы в материале.

Выбираем духи на осень: какие ноты в парфюмерных композициях будут звучать чувственно и уютно

Следует обратить внимание на такие аккорды ароматов при выборе духов на осенний сезон.

Деревянные – преобладают ноты древесины, например кедра или сандала; часто дополняются оттенками кожи, пряностей или фруктов.

– преобладают ноты древесины, например кедра или сандала; часто дополняются оттенками кожи, пряностей или фруктов. Пряные – ощутимые ноты гвоздики, корицы, душистого или розового перца и других пряностей.

– ощутимые ноты гвоздики, корицы, душистого или розового перца и других пряностей. Амбровые – доминируют оттенки мускуса, ванили, амбры и цветов; разделяют сходство с восточными ароматами.

– доминируют оттенки мускуса, ванили, амбры и цветов; разделяют сходство с восточными ароматами. Мускусные – нота мускуса наиболее выразительна; этот аромат извлекают из вещества животного происхождения, однако есть искусственные аналоги.

– нота мускуса наиболее выразительна; этот аромат извлекают из вещества животного происхождения, однако есть искусственные аналоги. Шипровые – больше всего чувствуется нота мха, пачули и бергамота; эта группа ароматов созвучна с бархатисто-горькими свежими нотами.

– больше всего чувствуется нота мха, пачули и бергамота; эта группа ароматов созвучна с бархатисто-горькими свежими нотами. Цветочные – для прохладного осеннего сезона подходят ароматы с нотами лаванды, иланг-иланга и жасмина.



Цветочные, мускусные, деревянные и пряные ноты остаются фаворитами осенью. Фото Pexels

Топ 5 трендовых духов на осеннюю пору

Парфюмерная вода Yves Saint Laurent Black Opium

Идеальный восточный гурманский аромат со звучанием мускуса, ванили, кедра и кашемирового дерева. Прекрасно подойдет женщинам с игривым и чувственным настроением, ведь шлейф этой парфюмированной воды сведет с ума всех прохожих.



Yves Saint Laurent Black Opium / Фото Pinterest

Парфюмерная вода Tom Ford Lost Cherry

Любимый теплый аромат миллионов, в котором преобладают ноты вишни, горького миндаля, ликера и сливы. Lost Cherry не теряет первые позиции в списке самых желанных и уютных духов сезона 2023 года.



Tom Ford Lost Cherry / Фото Pinterest

Парфюмерная вода Dolce & Gabbana The One

Парфюмерная композиция от Dolce & Gabbana однозначно не оставит равнодушными ценителей изысканных осенних ароматов. В ней хорошо ощутятся аккорды персика, мандарина, лилии, ванили и ветивера, которые непременно дополнят ваше осеннее настроение.



Dolce & Gabbana The One / Фото Pinterest

Парфюмерная вода Versace Crystal Noir

Культовый аромат Versace раскроется в прохладную погоду особыми нотами перца, кардамона, гардении и сандалового дерева. А ощутимые оттенки насыщенного кокоса подарят ощущение уюта и тепла. Must-have в парфюмерной коллекции изящных осенних духов.



Versace Crystal Noir / Фото Pinterest

Парфюмерная вода Carolina Herrera Good Girl Supreme

Восточная цветочная композиция от Carolina Herrera сыграет новыми нотами в прохладный осенний вечер. Оттенки лесных ягод и жасмина в сочетании с аккордами ветивера и бобов тонко прекрасно завершат ваш образ этой осенью.



Carolina Herrera Good Girl Supreme / Фото Pinterest

Автор: Анастасия Доскоч