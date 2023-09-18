Секрети осіннього настрою: 5 трендових парфумів 2023 року

Опале листя, холодний вітер, дощ та сирість – осіння пора у багатьох асоціюється із чимось холодним та вологим. Не дивно, що восени ми завжди шукаємо тепло, чи то у вигляді чашки гарячого чаю, чи то пледу або шарфу. Це стосується й осінньої парфумерії.

Парфуми на осінь відрізняються від літніх ароматів своїм затишком та теплотою. І якщо влітку ми надаємо перевагу легким, фруктовим парфумерним композиціям, то восени пальма першості залишається за більш вишуканими та шлейфовими ароматами.

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Які парфуми будуть модними цього сезону? Та як обрати найбільш виграшний варіант? Шукайте відповіді на ці та інші питання далі у матеріалі.

Обираємо парфуми на осінь: які ноти у парфумерних композиціях звучатимуть чуттєво та затишно

Варто звернути увагу на такі акорди ароматів при вибору парфумів на осінній сезон.

Деревні – переважають ноти деревини, як-от кедру або сандалу; часто доповнюються відтінками шкіри, прянощів або фруктів.

– переважають ноти деревини, як-от кедру або сандалу; часто доповнюються відтінками шкіри, прянощів або фруктів. Пряні – відчутні ноти гвоздики, кориці, духмяного або рожевого перцю та інших прянощів.

– відчутні ноти гвоздики, кориці, духмяного або рожевого перцю та інших прянощів. Амброві – домінують відтінки мускусу, ванілі, амбри та квітів; розділяють схожість зі східними ароматами.

– домінують відтінки мускусу, ванілі, амбри та квітів; розділяють схожість зі східними ароматами. Мускусні – нота мускусу є найбільш виразною; цей аромат добувають із речовини тваринного походження, проте є штучні аналоги.

– нота мускусу є найбільш виразною; цей аромат добувають із речовини тваринного походження, проте є штучні аналоги. Шипрові – найбільше відчувається нота моху, пачулі та бергамоту; ця група ароматів співзвучна із бархатисто-гіркими свіжими нотами.

– найбільше відчувається нота моху, пачулі та бергамоту; ця група ароматів співзвучна із бархатисто-гіркими свіжими нотами. Квіткові – для прохолодного осіннього сезону підходять аромати з нотами лаванди, іланг-ілангу та жасмину.



Квіткові, мускусні, деревні та пряні ноти залишаються фаворитами восени / Фото Pexels

Топ 5 трендових парфумів на осінню пору

Парфумована вода Yves Saint Laurent Black Opium

Ідеальний східний гурманський аромат зі звучанням мускусу, ванілі, кедру та кашемірового дерева. Чудово підійде жінкам із грайливим та чуттєвим настроєм, адже шлейф цієї парфумованої води зведе з розуму усіх перехожих.



Yves Saint Laurent Black Opium / Фото Pinterest

Парфумована вода Tom Ford Lost Cherry

Улюблений теплий аромат мільйонів, у якому переважають ноти вишні, гіркого мигдалю, лікеру та сливи. Lost Cherry не втрачає перші позиції у списку найбажаніших та найбільш затишних парфумів сезону 2023.



Tom Ford Lost Cherry / Фото Pinterest

Парфумована вода Dolce & Gabbana The One

Парфумерна композиція від Dolce & Gabbana однозначно не залишить байдужими поціновувачів вишуканим осінніх ароматів. У ній добре відчуються акорди персика, мандарину, лілії, ванілі та ветиверу, що неодмінно доповнять ваш осінній настрій.



Dolce & Gabbana The One / Фото Pinterest

Парфумована вода Versace Crystal Noir

Культовий аромат від Versace розкриється у прохолодну погоду особливими нотами перцю, кардамону, гарденії та сандалового дерева. А відчутні відтінки насиченого кокоса подарують відчуття затишку та тепла. Must-have у парфумерній колекції витончених осінніх парфумів.



Versace Crystal Noir / Фото Pinterest

Парфумована вода Carolina Herrera Good Girl Supreme

Східна квіткова композиція від Carolina Herrera заграє новими нотами у прохолодний осінній вечір. Відтінки лісових ягід та жасмину у поєднанні з акордами ветивера та бобів тонка чудово довершать ваш образ цієї осені.



Carolina Herrera Good Girl Supreme / Фото Pinterest

Автор: Анастасія Доскоч