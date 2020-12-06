Популярная поп-исполнительница Дуа Липа не стесняется участвовать в откровенных фотосессиях и делиться с поклонниками дерзкими кадрами. Певица показала новые фото, где позировала в крошечном топе.

Известная британская певица Дуа Липа никогда не упускает возможности похвастаться прелестями. Звезда снялась в новой пикантной фотосъемке. Жаркие кадры из нее она обнародовала на личной странице в инстаграме.

Горячее Хлои Кардашян позировала топлес и показала роскошное тело: эротические фото 18+

Дуа Липа позировала на белом фоне. Для эротической фотосессии певица выбрала соблазнительный образ. Она предстала в крошечном черном топе на тонких бретелях, под который не надела бюстгальтер. Звезда засветила глубокое декольте и похвасталась упругой грудью и тонкой талией.



Дуа Липа / Instagram / @dualipa

Топ знаменитость соединила с длинными и широкими штанами в тон. Образ дополнили черные туфли с острым носком. Среди аксессуаров Дуа Липа выбрала лаконичные золотые серьги-кольца и тонкую цепочку, которой украсила шею.



Дуа Липа / Instagram / @dualipa

Волосы певица распустила и уложила за уши. Также звезда сделала красивый макияж. Она подчеркнула глаза длинными черными стрелками, а губы накрасила темной нюдовой помадой.