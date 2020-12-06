Дуа Липы показала упругую грудь в откровенном топе: горячие фото
Популярная поп-исполнительница Дуа Липа не стесняется участвовать в откровенных фотосессиях и делиться с поклонниками дерзкими кадрами. Певица показала новые фото, где позировала в крошечном топе.
Известная британская певица Дуа Липа никогда не упускает возможности похвастаться прелестями. Звезда снялась в новой пикантной фотосъемке. Жаркие кадры из нее она обнародовала на личной странице в инстаграме.
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Дуа Липа позировала на белом фоне. Для эротической фотосессии певица выбрала соблазнительный образ. Она предстала в крошечном черном топе на тонких бретелях, под который не надела бюстгальтер. Звезда засветила глубокое декольте и похвасталась упругой грудью и тонкой талией.
Дуа Липа / Instagram / @dualipa
Дуа Липа / Instagram / @dualipa
Волосы певица распустила и уложила за уши. Также звезда сделала красивый макияж. Она подчеркнула глаза длинными черными стрелками, а губы накрасила темной нюдовой помадой.
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