Как называли девушек в древности: список красивых украинских имен, которые вам понравятся

Имя, которое дают ребенку при крещении, имеет большое значение в жизни. Его ведь потом будут повторять тысячи раз. Здесь важно – не ошибиться.

Сейчас идет ажиотаж на все украинское. Говоря о традиционных украинских именах, можно утверждать, что это в основном имена святых и библейских личностей. Обычно они – еврейское, греческое или латинское происхождение. Сюда же входят имена князей, рыцарей-варягов и дохристианских божеств. Предлагаем список древних имен для девушек.

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Список имен для девочек

Акилина – очень небанальное имя, которое по латинскому языку означает "орлица". По-другому еще называют – Акулина, Калина, Якилина. Именины отмечает 26 июня.

Анисия – интересно звучит и с греческого означает "завершение". Другие формы имени – Онися, Низя, Нина. День ангела Анисии – 12 января.

Вирляна – берет начало от славян. Имеет значение "орел". Еще говорят Вирлянка, Ляна.

Евстахия имеет греческие корни и хорошее значение – "счастливая". Есть еще такие варианты имени, как Стася, Ася. День ангела отмечает 8 марта.

Зоя – короткое и простое имя, пришедшее к нам от греков. Значит – "жизнь". Также называют Зойка, Зоечка. Зоя отмечает именины 31 декабря.

Кекилия – еще одно замечательное имя, возникшее из греческого языка. Его истолковывают как "покровительница музыки". Все мы знаем прекрасную певицу почти с идентичной фамилией – Веру Кекелию.

Лидия – имя, сформировавшееся от названия края в Малой Азии. Некоторые говорят Лидка, Лидуся, Лиля.

Матрена – популярное в древности имя в Украине. Но происхождение – греческое. Означает "женщина", "молодка". Очень распространенная форма – Мотря. День ангела отмечается 22 сентября.

Неонила – с греческого переводится как "новая", "молодая". Часто в народе говорят Неля, Нила. Они отмечают именины 10 ноября.

Теодосия – также распространено имя в Украине. Имеет очень благородное значение – "Богом дана". Еще говорят как Тодозя, Дозя, Федорка, Феся. Именины – 13 апреля.