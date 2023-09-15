16 древних мужских имен, олицетворяющих силу и мужество

Мода на все украинское увеличивается с каждым днем. В тренде все: национальная одежда, песни, фильмы, книги. Имена тоже входят в этот список.

Имена, которые произошли от славян или получили среди них распространение, обладают особым магнетизмом и привлекательностью. Потому что именно у них заложена сила украинского рода. Интересно, какие мужские имена олицетворяют мужество наших предков.

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Древние мужские имена: список

Древние украинские мужские имена являются символом несокрушимости и мужества наших предков. Они вполне актуальны и в наше время.