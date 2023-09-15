16 древних мужских имен, олицетворяющих силу и мужество

15 сентября 2023, 16:23
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NV

Мода на все украинское увеличивается с каждым днем. В тренде все: национальная одежда, песни, фильмы, книги. Имена тоже входят в этот список.

Имена, которые произошли от славян или получили среди них распространение, обладают особым магнетизмом и привлекательностью. Потому что именно у них заложена сила украинского рода. Интересно, какие мужские имена олицетворяют мужество наших предков.

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Древние мужские имена: список

Древние украинские мужские имена являются символом несокрушимости и мужества наших предков. Они вполне актуальны и в наше время.

  • Аскольд – оригинальное имя, имеющее значение "обладает копьем". Все мы помним легендарного Аскольда, основавшего Киевское княжество.
  • Всеволод – имя с мощной энергетикой. То есть, "обладающий всем".
  • Демьян – означает "названный в честь Дамии". Это была богиня плодородия в греческой мифологии.
  • Даниил – популярное имя в Украине, впервые упоминаемое в Библии. Трактуется как "Бог мне судья";
  • Евстахий – имя, берущее начало из Греции. Значит "спокойный, крепкий, здоровый";
  • Иеремия – с еврейскими корнями. Толкуют как "вознесенный Богом";
  • Любомир – имя, которое говорит само за себя. То есть, "любит мир";
  • Маркиян – латинское имя, объясняющее так: "сын Марка";
  • Мирослав состоит из 2 частей: "мир" и "слава". Славящий или желающий мира.
  • Александр – берет начало из Древней Греции. Имеет мощное значение "защитник";
  • Олесь считают уменьшенной формой имени Александр. Имеет то же значение.
  • Орест возникло в Греции. Означает "стоящий на горе";
  • Радослав – имя, появившееся у славян. То есть, "заботящийся о славе";
  • Ростислав – также удельно украинское имя. Символизирует "растущую славу";
  • Святослав – очень хорошее имя со светлой энергетикой. Трактуют как "священная слава";
  • Тарас – довольно распространенное в Украине имя, что означает "бунтарь".

Автор: Вікторія Козар