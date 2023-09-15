16 древних мужских имен, олицетворяющих силу и мужество
15 сентября 2023, 16:23Читати новину українською
Источник:NV
Мода на все украинское увеличивается с каждым днем. В тренде все: национальная одежда, песни, фильмы, книги. Имена тоже входят в этот список.
Имена, которые произошли от славян или получили среди них распространение, обладают особым магнетизмом и привлекательностью. Потому что именно у них заложена сила украинского рода. Интересно, какие мужские имена олицетворяют мужество наших предков.
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Древние мужские имена: список
Древние украинские мужские имена являются символом несокрушимости и мужества наших предков. Они вполне актуальны и в наше время.
- Аскольд – оригинальное имя, имеющее значение "обладает копьем". Все мы помним легендарного Аскольда, основавшего Киевское княжество.
- Всеволод – имя с мощной энергетикой. То есть, "обладающий всем".
- Демьян – означает "названный в честь Дамии". Это была богиня плодородия в греческой мифологии.
- Даниил – популярное имя в Украине, впервые упоминаемое в Библии. Трактуется как "Бог мне судья";
- Евстахий – имя, берущее начало из Греции. Значит "спокойный, крепкий, здоровый";
- Иеремия – с еврейскими корнями. Толкуют как "вознесенный Богом";
- Любомир – имя, которое говорит само за себя. То есть, "любит мир";
- Маркиян – латинское имя, объясняющее так: "сын Марка";
- Мирослав состоит из 2 частей: "мир" и "слава". Славящий или желающий мира.
- Александр – берет начало из Древней Греции. Имеет мощное значение "защитник";
- Олесь считают уменьшенной формой имени Александр. Имеет то же значение.
- Орест возникло в Греции. Означает "стоящий на горе";
- Радослав – имя, появившееся у славян. То есть, "заботящийся о славе";
- Ростислав – также удельно украинское имя. Символизирует "растущую славу";
- Святослав – очень хорошее имя со светлой энергетикой. Трактуют как "священная слава";
- Тарас – довольно распространенное в Украине имя, что означает "бунтарь".