Топ-50 старинных украинских имен для девушек: красивый список

8 октября 2023, 12:03
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NV

Определяться с именем для своего ребенка – это всегда непросто. Хочется, чтобы ребенок вобрал в себя лучшие качества, а имя – дополняло их. Украинские имена обладают особой силой.

Древние украинские имена сохраняют силу предков, национальный дух и единство. Поэтому такое имя может стать для ребенка мощным оберегом, защищающим его от всего злого. Существует 50 самых популярных древних имен для девочек, олицетворяющих украинскую силу.

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Древние украинские женские имена: список

  • Ориана;
  • Цветана;
  • Бояна;
  • Весна;
  • Дияна;
  • Лилия;
  • Ясна;
  • Трояна;
  • Ява;
  • Роса;
  • Мелания;
  • Юстина;
  • Диамара;
  • Мира;
  • Аврелия;
  • Акулина;
  • Дамиана;
  • Виринея;
  • Лия;
  • Владислава;
  • Дзвинка;
  • Зореслава;
  • Яра;
  • Даяна;
  • Квитослава;
  • Мальва;
  • Франка;
  • Домаха;
  • Вишня;
  • Магдалина;
  • Секлета;
  • Оляна;
  • Акулина;
  • Минодора;
  • Леонида;
  • Гофия;
  • Клавдия;
  • Еремия;
  • Амира;
  • Тея;
  • Азалия;
  • Фелиция;
  • Розалия;
  • Ясения;
  • Марта;
  • Станислава;
  • Есения;
  • Агния;
  • Оливия;
  • Светозара.
Автор: Вікторія Козар