Топ-50 старинных украинских имен для девушек: красивый список
8 октября 2023, 12:03Читати новину українською
Источник:NV
Определяться с именем для своего ребенка – это всегда непросто. Хочется, чтобы ребенок вобрал в себя лучшие качества, а имя – дополняло их. Украинские имена обладают особой силой.
Древние украинские имена сохраняют силу предков, национальный дух и единство. Поэтому такое имя может стать для ребенка мощным оберегом, защищающим его от всего злого. Существует 50 самых популярных древних имен для девочек, олицетворяющих украинскую силу.
Хорошие Подойдут любой девочке: 5 необычных женских имен
Древние украинские женские имена: список
- Ориана;
- Цветана;
- Бояна;
- Весна;
- Дияна;
- Лилия;
- Ясна;
- Трояна;
- Ява;
- Роса;
- Мелания;
- Юстина;
- Диамара;
- Мира;
- Аврелия;
- Акулина;
- Дамиана;
- Виринея;
- Лия;
- Владислава;
- Дзвинка;
- Зореслава;
- Яра;
- Даяна;
- Квитослава;
- Мальва;
- Франка;
- Домаха;
- Вишня;
- Магдалина;
- Секлета;
- Оляна;
- Акулина;
- Минодора;
- Леонида;
- Гофия;
- Клавдия;
- Еремия;
- Амира;
- Тея;
- Азалия;
- Фелиция;
- Розалия;
- Ясения;
- Марта;
- Станислава;
- Есения;
- Агния;
- Оливия;
- Светозара.