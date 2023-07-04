10 напрасно забытых украинских имен, которые очаровывают

Украинский язык – прекрасный, богатый, насыщенный разными фразеологизмами, эпитетами и красивыми языковыми оборотами. Такое же можно сказать и об именах украинского происхождения.

Наконец-то пришло время, когда украинцы стали больше интересоваться своим языком, культурой, историей. И это здорово. Также стоит узнать больше о красивых украинских древних именах, которые подготовил 24 Канал.

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Забытые украинские имена: значение

Агафия - "хорошая".

Акилина – "орлица".

Анисия – "завершение".

Арета - "чеснота".

Вирляна – "орел".

Іроида – "героиня".

Кекилия - ​​"покровителька музыки".

Мотрона – "молодая".

Мелания – "темная".

Неонила - "новая".