10 напрасно забытых украинских имен, которые очаровывают
4 июля 2023, 14:40Читати новину українською
Источник:oksi.5
Украинский язык – прекрасный, богатый, насыщенный разными фразеологизмами, эпитетами и красивыми языковыми оборотами. Такое же можно сказать и об именах украинского происхождения.
Наконец-то пришло время, когда украинцы стали больше интересоваться своим языком, культурой, историей. И это здорово. Также стоит узнать больше о красивых украинских древних именах, которые подготовил 24 Канал.
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Забытые украинские имена: значение
Агафия - "хорошая".
Акилина – "орлица".
Анисия – "завершение".
Арета - "чеснота".
Вирляна – "орел".
Іроида – "героиня".
Кекилия - "покровителька музыки".
Мотрона – "молодая".
Мелания – "темная".
Неонила - "новая".