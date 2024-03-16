У ваших предков была особая любовь к деньгам: подборка интересных украинских фамилий
Источник:"Современные украинские фамилии"
Наши предки были очень оригинальными, когда придумывали фамилии друг другу. Они, в частности, обращали внимание на внешность, деятельность, особенности характера, индивидуальные признаки, а также на любовь к деньгам.
Некоторые люди особенно считались с материальными ценностями. Однако это вовсе не означает, что они были жадными. Какие фамилии давали таким личностям, читайте в материале.
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Фамилии, которые люди получали из-за любви к деньгам
Гривна, Четвертак, Коруна, Грош, Копейка, Пинязь и Галаган – именно такие фамилии принадлежали людям, которые имели особую страсть к деньгам. Возможно, какое-то из них до сих пор можно найти в разных областях Украины. Поэтому внимательно присмотритесь к родовым именам своих друзей, одногруппников, одноклассников или коллег.
Также есть фамилии, которые связаны со средствами, но больше касаются профессий, которыми занимались мужчины и женщины. В частности, они принимали активное участие в торговых делах. Речь идет о таких вариантах: Караван, Флис, Базар, Вага. Не забыли и о людях, которые не любили делиться деньгами. Они могли получить фамилию Скупой.
Подборка фамилий, образованных от числительных
Фамилии, которые образовались от числительных, – не так популярны, ведь они почти не имеют производных вариантов. Кроме того, могут достаточно быстро забываться. В список попало несколько родовых имен:
- Полторак
- Одинчак
- Вторак
- Третьяк
- Четвертак
- Шестак
- Семерак
- Семеренко
- Восьмак
- Десятирик
- Подвайцятник
- Сотченко
Вот такими интересными украинскими фамилиями мы сегодня поделились. Возможно, в перечне вы найдете и свою. Людям часто интересно знать больше о происхождении предков: какими они были на самом деле.