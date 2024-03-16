У ваших предков была особая любовь к деньгам: подборка интересных украинских фамилий

Наши предки были очень оригинальными, когда придумывали фамилии друг другу. Они, в частности, обращали внимание на внешность, деятельность, особенности характера, индивидуальные признаки, а также на любовь к деньгам.

Некоторые люди особенно считались с материальными ценностями. Однако это вовсе не означает, что они были жадными. Какие фамилии давали таким личностям, читайте в материале.

Вниманию каждого Умные люди, хитрые и плаксы: подборка фамилий, которые связаны с особенностями характера

Фамилии, которые люди получали из-за любви к деньгам

Гривна, Четвертак, Коруна, Грош, Копейка, Пинязь и Галаган – именно такие фамилии принадлежали людям, которые имели особую страсть к деньгам. Возможно, какое-то из них до сих пор можно найти в разных областях Украины. Поэтому внимательно присмотритесь к родовым именам своих друзей, одногруппников, одноклассников или коллег.

Также есть фамилии, которые связаны со средствами, но больше касаются профессий, которыми занимались мужчины и женщины. В частности, они принимали активное участие в торговых делах. Речь идет о таких вариантах: Караван, Флис, Базар, Вага. Не забыли и о людях, которые не любили делиться деньгами. Они могли получить фамилию Скупой.

Подборка фамилий, образованных от числительных

Фамилии, которые образовались от числительных, – не так популярны, ведь они почти не имеют производных вариантов. Кроме того, могут достаточно быстро забываться. В список попало несколько родовых имен:

Полторак

Одинчак

Вторак

Третьяк

Четвертак

Шестак

Семерак

Семеренко

Восьмак

Десятирик

Подвайцятник

Сотченко

Вот такими интересными украинскими фамилиями мы сегодня поделились. Возможно, в перечне вы найдете и свою. Людям часто интересно знать больше о происхождении предков: какими они были на самом деле.