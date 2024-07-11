4 древних мужских имени, которые снова начинают приобретать популярность

Древние имена завораживают многих людей. Родители часто выбирают их, когда думают, как назвать ребенка. Конечно, современные варианты также красивы, но иногда хочется углубиться в историю и поискать что-то оригинальное.

Сегодня LifeStyle 24 предлагает ознакомиться с древними именами для мальчиков. Наш материал пригодится людям, которые в ближайшее время ждут рождения сына.

Кстати Они принадлежат богачам: 5 мужских имен, которые притягивают деньги

Подборка красивых древних старинных мужских имен

Демьян

Имя Демьян имеет древнегреческие и латинские корни. Оно переводится как "посвященный Дамии". В древние времена так называлась богиня изобилия и плодородия. Есть мнение, что имя еще имеет значение "покорять".

Демьяну часто бывает сложно контролировать свои эмоции. Однако он является очень хорошим другом, который всегда поддержит, поможет или даст совет. Парень никогда не бросит близких людей в беде.

Матвей

Древнееврейское имя Матвей трактуется как "дар Ягве (Бога)". Его можно увидеть в Библии, поскольку ранее принадлежало одному из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Поэтому это имя очень почитается в церкви.

Матвей не любит ссор и споров, он постоянно пытается найти компромиссы в сложных ситуациях. Парень – не сторонник сильного внимания со стороны окружения, поэтому предпочитает уединение.

Как назвать сына / Фото Freepik

Красота Просто невероятные: 4 древних девичьих имени, которые возвращаются в моду

Богдан

Славянское имя Богдан имеет невероятно красивое значение – "Богом данный". В Украине довольно часто так называют мальчиков. Этот вариант уже много лет считается одним из самых популярных.

Богдан имеет непокоренную жизненную позицию, которой никогда не уступит. Именно поэтому с ним бывает трудно общаться. Несмотря на это, у мужчины обычно есть очень много друзей, которые его уважают, ценят и любят.

Андрей

Имя Андрей распространено не только в Украине, но и в других славянских странах. Оно пришло к нам из Древней Греции и толкуется как "мужчина" или "мужественный".

Андрей постоянно решается на какие-то спонтанные поступки или решения, никогда не знаешь, чего от него ожидать. С таким мужчиной очень приятно общаться, особенно привлекает чувство юмора и оптимизм.