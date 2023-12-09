Дочь Миллы Йовович шокировала распространением песни российской певицы-путинистки
Источник:Эвер Андерсон
16-летняя дочь известной голливудской актрисы украинского происхождения Миллы Йовович Эвер неприятно удивила. Она обнародовала в тиктоке видео под песню певицы из страны-агрессорки – Кати Лель.
Известно, что в конце ноября в сети распространился флешмоб, где россияне в меховых шапках и шубах направляются на Красную площадь. Ролики сопровождают песней путинистки Лель "Мой мармеладный". Это стало инструментом, которым страна-оккупант хочет распространить свою пропаганду.
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Старшая дочь Миллы Йовович удивила видео с русской песней
В тиктоке 16-летняя Эвер распространила видео, на котором напевает песню пропагандистки Кати Лель. В Украине она внесена в базу "Миротворец" как лицо, угрожающее национальной безопасности.
Песня "Мой мармеладный", которую она использовала в видео, появилась еще 20 лет назад. Непонятно, при каких обстоятельствах о ней упомянули и начинают добавлять в музыкальные чарты Европы и США. Сейчас этот трек из страны-агрессорки вошел в топ-5 чарт сервиса Spotify.
Пользователи сети были шокированы тем, что дочь Миллы Йовович, у которой есть украинские корни, распространяет ролики с песнями окупантов. В тиктоке за ней следят более 800 тысяч подписчиков, поэтому она распространила хит путинистки на большую аудиторию.
- Я что-то не понимаю, а мама не рассказала дочери, что делают русские на ее родине?
- Боже, какой позор!
- Я так понимаю, для Эвер нет разницы есть, или нет ли войны в стране, откуда ее корни.
- Украинских топовых песен для перепева не пыталась поискать?
Что говорила о войне Милла Йовович
- Актриса родилась в Украине и жила здесь в течение пяти лет. В 1981 году она с семьей переехала в США. Так случилось, потому что ее тату-сербу не согласовали визу в Советский Союз. Они начали жить в Лос-Анджелесе.
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Милла приняла сторону нашего государства. Она распространила видеообращение к украинцам, в котором отметила наших защитников, которые ежедневно защищают страну от оккупантов.
- Знаменитость рассказала обо всем ужасе и боли, которые сейчас испытывают украинцы. Она назвала войну ужаснейшим периодом в нашей истории. По словам Миллы, украинскую нацию просто уничтожают.
- В октябре прошлого года звезда комментировала масштабные обстрелы Украины. Она написала, что ее сердце сейчас – с украинским народом. Йовович сказала, что чувствует себя опустошенной и скучает по родине.