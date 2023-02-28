Дни ангела в марте: кого поздравить с именинами и как назвать ребенка
День ангела – особенный день. Поскольку каждое имя имеет определенное сакральное значение и служит своеобразным оберегом. Оно не только называет человека, но и может отразить его характер.
Еще давно при выборе имени родители часто обращали внимание на церковный календарь. Поскольку в церкви каждый день упоминается имя какого-нибудь святого. Считалось, если назвать в честь него ребенка, тогда святой будет оберегать человека всю его жизнь, пишет 24 Канал.
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Кроме того, у человека может быть два имени. Одно – которое дали во время крещения, а второе – официальное. Тогда можно отмечать именины несколько раз в год.
В марте день ангела празднуют многие популярные сегодня имена. Поэтому стоит посмотреть специальный календарь, чтобы не забыть, когда поздравить своих родных и близких с именинами.
Дни ангела в марте
- 1 марта – Илья, Даниил, Павел, Макар, Никон, Юлиан.
- 2 марта – Мария, Анна, Михаил, Роман, Николай, Федор, Павел, Порфирий, Феодосий.
- 3 марта – Василий, Виктор, Владимир, Павел, Кузьма, Лев.
- 4 марта – Архип, Максим, Марк, Дмитрий, Евгений, Федор, Федот, Филимон.
- 5 марта – Агафон, Антон, Афанасий, Варлам, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Иона, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Пахом, Савва, Сергей, Сидор, Тит, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ярослав.
- 6 марта – Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Николай, Павел, Тимофей.
- 7 марта – Андрей, Афанасий, Варвара, Владимир, Виктор, Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Николай, Прасковья, Сергей, Степан, Тит, Федор, Филипп.
- 8 марта – Александр, Алексей, Антон, Демьян, Иван, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей.
- 9 марта – Иван, Илларион, Ян.
- 10 марта – Антон, Александр, Евгений, Тарас, Федор.
- 11 марта – Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей.
- 12 марта – Макар, Михаил, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Тит, Юлиан, Яков.
- 13 марта – Арсений, Василий, Иван, Кира, Марина, Нестор, Николай, Сергей.
- 14 марта – Антон, Антонина, Александр, Александра, Анна, Василий, Вениамин, Дария, Евдокия, Иван, Матрона, Михаил, Надежда, Нестор, Никифор, Ольга, Петр, Сильвестр.
- 15 марта – Агафон, Арсений, Иосиф, Савва, Федор, Богдан.
- 16 марта – Марфа, Михаил, Севастьян, Марта.
Когда поздравлять с именинами своих родных и близких в марте / Фото Canva
- 17 марта – Александр, Василий, Вячеслав, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Яков.
- 18 марта – Адриан, Георгий, Давид, Иван, Ираида, Константин, Лука, Николай, Марк, Федор, Феофан.
- 19 марта – Аркадий, Федор, Константин, Елена, Илона.
- 20 марта – Анна, Антонина, Василий, Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, Лаврентий, Мария, Матрона, Надежда, Нестор, Николай, Нил, Павел, Евгений, Евдокия.
- 21 марта – Афанасий, Владимир, Иван, Лазарь, Феодосий.
- 22 марта – Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валентин, Валерий, Дмитрий, Иван, Илья, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Сергей, Тарас.
- 23 марта – Анастасия, Василина, Виктор, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Куприян, Клавдия, Кондратий, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Никифор, Павел, Феодора.
- 24 марта – Василий, Георгий, Ефим, Иван, Софрон, Феодора.
- 25 марта – Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Феофан.
- 26 марта – Александр, Григорий, Михаил, Петр, Николай, Терентий, Кристина.
- 27 марта – Михаил, Ростислав, Феодосий.
- 28 марта – Александр, Алексей, Денис, Михаил, Никандр.
- 29 марта – Александр, Антон, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Юлиан.
- 30 марта – Александр, Алексей, Виктор, Гаврила, Макар, Павел.
- 31 марта – Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.