Как назвать ребенка в июле: все Дни ангела второго месяца лета

Имя имеет немаловажное значение для каждого человека. Поэтому родители уделяют выбору имени много внимания, обращаются за помощью к церковному календарю.

В июле ежедневно в церкви вспоминают святого или святую – считается, если назвать малыша в честь него или его, то у новорожденного будет покровитель и охранник. 24 Канал подготовил календарь именин на июль 2023 года, который поможет назвать ребенка и подскажет, когда у кого День ангела.

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Календарь именин на июль

1 июля – Леонтий, Василий, Александр, Виктор.

2 июля – Мария, Иван.

3 июля – Андрей, Афанасий, Глеб, Елисей, Иван, Инна, Лука, Римма, Хома.

4 июля – Алексей, Анастасия, Антоний, Василиса, Георгий, Иван, Юлий, Максим, Никита, Николай, Павел, Федор.

5 июля – Василий, Геннадий, Юлиана.

6 июля – Александр, Алексей, Антоний, Артемий, Герман, Иосиф, Петр, Федор.

7 июля – Иван, Антоний, Яков, Никита.

8 июля – Петр, Василий, Ефросинья, Константин, Николай, Прокопий, Семен, Федор.

9 июля – Георгий, Давид, Иоанн, Павел, Тихон.

10 июля – Георгий, Иванна, Мартин.

11 июля – Иван, Сергей, Герман, Павел.

12 июля – Павел, Петр.

13 июля – Андрей, Арсений, Варфоломей, Василий, Динара, Яков, Иван, Матвей, Михаил, Никон, Петр, Стефан, Тимофей, Тихон, Филипп, Фома.

14 июля – Ангелина, Алексей, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Лев, Петр.

15 июля – Фотий.

16 июля – Александр, Анатолий, Василий, Иван, Константин, Марк, Филипп.



Как назвать ребенка в июле 2023 года / Фото Canva

17 июля – Николай, Александра, Алексей, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, Андрей, Ефим, Марфа, Федор.

18 июля – Сергей, Варвара, Елизавета, Анна.

19 июля – Антоний, Валентин, Василий, Иннокентий, Юлиана, Марфа.

20 июля – Герман, Евдокия, Фома.

21 июля – Прокопий.

22 июля – Кирилл, Панкратий, Федор.

23 июля – Александр, Антоний, Георгий, Даниил, Леонтий, Нестор, Петр, Стефан.

24 июля – Ольга, Елена, Аркадий, Лев.

25 июля – Арсений, Вероника, Гаврило, Григорий, Ефим, Иван, Михаил, Семен, Федор.

26 июля – Антоний, Гавриил, Юлиан, Сара, Стефан.

27 июля – Иоанн, Стефан.

28 июля – Владимир, Петр.

29 июля – Алевтина, Валентина, Яков, Иван, Юлия, Павел, Петр, Федор.

30 июля – Вероника, Лазарь, Леонид, Марина, Маргарита.

31 июля – Афанасий, Иван, Леонтий, Стефан.