Кого поздравлять с Днем ангела в феврале 2024: даты именин по новому церковному календарю

30 января 2024, 15:06
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В прошлом году УПЦ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. Поэтому даты некоторых церковных праздников, включая Дней ангела, сместились на 13 дней раньше.

Детальнее о том, кто будет отмечать свои именины в феврале 2024 года, расскажет 24 Канал. Интересно, что у некоторых людей будет несколько праздников этого месяца.

Кстати говоряПраздники и памятные даты, которые будут отмечать в феврале 2024: будут ли дополнительные выходные

Календарь именин на февраль 2024

1 февраля  Арсений, Генрих, Григорий, Макар, Марк, Савва, Мелетий, Федор, Януарий, Феодосия, Луиза, Евфросия.

2 февраля – Василид, Васс, Евтихий, Евсевий, Ефим, Захар, Лаврентий, Лев, Пенна, Римма, Инна.

3 февраля  Акила, Анастасий, Валериан, Евгений, Иван, Кандид, Неофит, Максим, Феодосий, Агния.

4 февраля – Агафон, Ананий, Анастасий, Георгий, Гаврило, Иосиф, Иван, Макар, Леонтий, Мануил, Петр, Сион Тимофей.

5 февраля – Агафангел, Евсевий, Геннадий, Максим, Климент, Соломон, Феоктист, Федор.

6 февраля – Агап, Анастасий, Варсима, Денис, Герасим, Иван, Македон, Павел, Тимофей, Филиппик, Ксения, Евсевия, Зосима.

7 февраля – Оксентий, Александр, Аполлос, Виталий, Дмитрий, Григорий, Моисей, Сильван, Филипп, Януарий, Феликс, Фелицата.

8 февраля  Аркадий, Ананий, Аммоний, Иван, Давид, Гавриил, Иосиф, Климент, Павел, Петр, Семен, Федор, Мария, Ирма, Берта.

9 февраля  Дмитрий, Гермоген, Петр, Иван.

10 февраля  Ефрем, Георгий, Исакий, Феодосий, Домна, Маркияна.

11 февраля – Герасим, Афраат, Игнатий, Дмитрий, Лука, Лаврентий, Роман, Юлиан, Яков, Иона.

12 февраля  Геркулин, Василий, Евсевий, Григорий, Ерм, Иван, Зенон, Ипполит, Кирин, Кипр, Мавр, Климент, Мина, Максим, Петр, Олимпий, Федор, Рустик, Хрис, Венера.

13 февраля – Афанасий, Викторин, Виктор, Иван, Илья, Клавдий, Кир, Никифор, Никита, Феодотия, Феоктиста, Беатриса, Афанасия.

14 февраля – Марфа, Наталья, Семен, Татьяна, Василий, Афанасий, Давид, Вендимиан, Петр, Тимофей, Семен, Фелиция, Перпетуя.

15 февраля – Гавриил, Агафодор, Иордан.

16 февраля  Азарий, Адриан, Гавриил, Влас, Дмитрий, Клавдиан, Николай, Роман, Святослав, Симон, Семен, Анна.

17 февраля  Георгий, Авраамий, Иасим, Ядор, Иосиф, Иван, Кирилл, Николай, Феоктист, Юрий.

18 февраля  Антон, Макар, Феодосий, Эллада, Феодулия, Василиса, Агафья.

19 февраля – Василий, Вукол, Иван, Евласий, Максим, Фауст, Фотий, Феофил, Юлиан, Кристина, Марфа, Мария, Дорофея.

20 февраля – Петр, Парфен, Лука.

21 февраля – Макар, Захар, Пергет, Никифор, Савва, Поликарп, Федор, Степан, Филадельф.

22 февраля – Иннокентий, Геннадий, Никифор, Петр, Панкрат, Изабелла.

23 февраля  Аркадий, Антон, Гаврило, Василий, Герман, Геннадий, Иван, Григорий, Йоаким, Лука, Марк, Павел, Прохор, Семен, Харлампий, Анна, Валентина, Галина.

24 февраля – Всеволод, Влад, Гаврила, Захар, Дмитрий, Феодора.

25 февраля  Антон, Алексей, Евгений, Марин, Мария, Констанция.

26 февраля – Онисим, Артемий, Мартин, Семен, Тимофей, Степан, Юстиниан, Светлана, Прискилла, Зоя.

27 февраля – Авраамий, Кирилл, Георгий, Исаакий, Михаил, Мефодий, Филимон, Федор.

28 февраля  Афанасий, Афанасий, Арсений, Евсевий, Анисим, Майор, Ефросинья.

29 февраля – Порфирий, Илья.

Автор: Марія Примич