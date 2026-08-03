Календарь Дней ангела на август 2026: кто будет праздновать свои именины

В конце лета свои дни ангела отмечают носители многих популярных и редких имен. Кроме того, августовский календарь именин подскажет родителям прекрасное имя для малыша, который должен родиться в этом месяце.

Проверьте, когда именно дни ангела празднуют ваши близкие, и узнайте, кто ваш небесный покровитель – в материале 24 Канала.

У кого будут именины в августе 2026 года

1 августа – София, Федор, Тимофей, Александр, Леонтий, Дмитрий.

2 августа – Федор, Тарас, Степан, Роман, Платон, Кирилл, Иван, Василий.

3 августа – Николай, Кузьма, Иван, Вячеслав, Антон.

4 августа – Ирина, Дарья, Семен, Алексей, Михаил, Кузьма, Константин, Иван, Дмитрий, Денис, Андрей.

5 августа – Кристина, Дарья, Мария , Ефим, Иван.

6 августа – Спас, Лев.

7 августа – Петр, Алексей, Александр, Михаил, Иван, Дмитрий, Василий, Афанасий, Антон.

8 августа – Федор, Николай, Моисей, Мирон, Леонид, Иосиф, Емельян, Григорий, Герман.

9 августа – Мария, Маргарита, Ирина, Яков, Петр, Алексей, Матвей, Макар, Леонтий, Иван, Дмитрий, Григорий, Антон.

10 августа – Роман, Вячеслав, Афанасий.

11 августа – Мария, Федор, Александр, Марк, Максим, Макар, Василий.

12 августа – Яков, Ефим, Федор, Степан, Сергей, Петр, Алексей, Александр, Николай, Михаил, Матвей, Леонид, Илья, Иван, Дмитрий, Герман, Вячеслав, Василий, Аркадий, Антон.

13 августа – Анна, Юрий, Степан, Сергей, Николай, Максим, Константин, Иосиф, Иван, Денис, Георгий, Владимир, Василий, Арсений, Антон, Елизавета.

14 августа – Евдокия, Ева, Федор, Семен, Алексей, Александр, Николай, Матвей, Владимир, Василий, Аркадий.

15 августа – Мария, Федор, Александр, Матвей, Максим, Василий.

16 августа – Анна, Яков, Степан, Александр, Иван.

17 августа – Ульяна, Павел, Алексей, Мирон, Илья, Дмитрий.

18 августа – Ульяна, Михаил, Макар, Лев, Илларион, Иван, Емельян, Евгений, Денис, Григорий, Георгий.

19 августа – Тимофей, Николай, Андрей.

20 августа – Федор, Тимофей, Максим, Иван, Владимир, Виктор.

21 августа – Марфа, Павел, Александр.

22 августа – Ариадна, Федор, Афанасий, Алексей, Александр, Михаил, Макар, Иван, Гаврило, Василий.

23 августа – Павел, Николай, Иван, Ефрем.

24 августа – Петр, Георгий, Арсений.

25 августа – Моисей, Иван, Владимир.

26 августа – Мария, Наталья, Адриан, Петр, Георгий, Дмитрий, Виктор.

27 августа – Анфиса, Степан, Александр, Михаил, Иван, Дмитрий, Владимир.

28 августа – Анна, Федор, Сергей, Павел, Николай, Моисей, Макар, Иван, Георгий, Василий.

29 августа – Иван.

30 августа – Елизавета, Яков, Федор, Петр, Павел, Александр, Макар, Леонид, Игнатий, Иван, Даниил, Григорий, Гаврила, Афанасий, Арсений.

31 августа – Александр, Михаил, Иван, Дмитрий, Геннадий, Владимир.

Напомним, ранее мы уже публиковали календарь выходных на август 2026 года.