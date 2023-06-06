Журналисты, с праздником: поздравления для работников медиа в прозе и стихах
6 июня все журналисты, репортеры и корреспонденты отмечают профессиональный праздник. Представители этой специальности выполняют важную миссию – информируют и влияют на общественное мнение. Собрали для вас поздравления с Днем журналиста в прозе и стихах.
Без журналистов и медиа сложно представить современный мир: в информационное пространство ежедневно приобщаются новые средства массовой информации. И все они призваны выполнять важную функцию – давать проверенную, оперативную и правдивую информацию. 24 Канал собрал подборку поздравлений с Днем журналиста в прозе и стихах.
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Поздравление с Днем журналиста в прозе
Четвертая власть. Ни больше, ни меньше. Именно так назвала тебя самая история. Поэтому прими в День журналиста благодарность за благородный и ответственный труд. За искренние репортажи, очерки, статьи. За честную и добропорядочную позицию. За веское и аргументированное слово. Пусть небо над твоей головой всегда сияет. Пусть облака никогда не омрачают его. Пусть тебе все и всегда дается легко, быстро, просто! С праздником!
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Акулу пера со всего сердца поздравляю с Днем журналиста! Ох, ну и ты выбрала себе профессию – дома тебя не застаешь, непоседа. Все время в разъездах, командировках постоянно – интервью, статья, опрос. Будь здорова, пусть у тебя на все хватает сил и энергии! И будь счастлива – так приятно видеть, как горят твои глаза после удачной статьи!
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Примите искренние поздравления по случаю профессионального праздника – День журналиста! В этот праздничный для Вас день желаю больших тиражей, пополнения читательской аудитории, расширения круга друзей, а также крепкого здоровья, личного счастья, семейного изобилия, новых интересных тем, острого пера, смелых проектов и настойчивости в достижении новых высот на ниве журналистики. Пусть не изменяет Вам удача и творческое вдохновение! Полного Вам кошелька и хорошего настроения каждый день!
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Примите искренние поздравления по случаю профессионального праздника – Дня журналиста.
Ваш повседневный, упорный труд, высокопрофессиональное чувство долга, преданность делу получили широкое признание и уважение великой армии читателей и почитателей вашего таланта.
Пусть и в дальнейшем ваше открытое и искреннее слово служит правде и истине, утверждению добра и справедливости, а судьба будет благосклонна к вам, дарит счастье и здоровье на долгие-долгие лета.
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С Днем журналиста, дорогие друзья! Благодаря Вам, украинцы оперативно получают объективную и правдивую информацию. Ваши материалы пополняют яркими незабываемыми страницами летопись нашего государства. На Вас возложена важная миссия – стоять на страже демократии, профессионально, самоотверженно и честно служить своему делу, своему народу во благо Украины. Крепкого здоровья Вам, вдохновению, творческим достижениям во имя утверждения демократических принципов в государстве.
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Поздравляю тебя с профессиональным праздником – Днем журналиста! Хочу пожелать удачи, любви, отличного настроения и, конечно, как можно больше успехов и достижений в профессиональной сфере! Желаю настойчивости, любознательности, интересной жизни, веселья! Пусть все будет хорошо! Пусть газеты с твоими материалами раскупают как горячие пирожки!
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Журналист! Вся твоя жизнь – горячая точка, с которой ты ведешь свои долгожданные репортажи. И все они – либо сенсация, либо нонсенс, либо тема для размышления. Неординарное изложение событий, сочные красноречивые фразы – это ты, твой талант! Желаю безграничного счастья, любви и удачи! Пусть у тебя всегда будет богатая аудитория и верные поклонники! С Днем журналиста!
Журналист – очень важная, интересная и сложная профессия, которая требует не только глубоких знаний и эрудиции, но и особого таланта. И все это у тебя есть! В твой профессиональный праздник я желаю тебе всегда уметь отличить правду от клеветы, истину от лжи, а важное от несущественного! Желаю больших успехов, перспектив на работе и не меньших в личной жизни!
Поздравления с Днем журналиста в стихах
С Днем журналистики мы поздравляем,
Поздравления нежные отправляем.
Чтобы счастье было вовремя и в срок,
Чтобы от жизни ты получил свой урок.
Приветствие возьми и напиши статью,
Статью возможно о судьбе своей.
Чтобы на работе тебе премию подняли,
И чтобы никогда о тебе не забывали.
***
Освещает жизнь всегда уместно,
Через мгновение отображает время течения,
И даже там, где быть опасно,
Ему не обойтись без новостей.
Сегодня Украина отмечает
День журналиста. Так что желаем вам
Пусть солнце ясно светит и не угасает,
Как маяк дальним кораблям.
***
Критику, прессу, статьи и сноски,
Ты знаешь все, колонки и полоски.
Журналистом, ведь работаешь сам,
Идешь, наверное, по своему пути.
Мы поздравляем тебя с Днем журналиста,
Всегда сиять тебе желаем.
Чтобы работа была никогда не тяжела,
И чтобы не было у тебя ни одного врага.
***
Там, где новость, первыми бывайте,
И "горячо" хватайте в объектив,
Раньше других все снимайте,
Пусть зрители ценят ваш порыв!
***
Статьи напишешь ты легко,
Интервью возьмешь без забот.
Донесешь до нас любую информацию,
Очень ценную, а не какую-нибудь профанацию.
Пусть карьера вверх по лестнице идет,
Удача за руку пусть за собой ведет.
На работе, на своей, по сути, ты артист,
Поздравляем мы тебя, милый журналист.
***
Поздравляю с праздником вас.
Здоровые будьте, сердцем чистые,
Чтобы в груди огонек не погас.
Как древний Хронос, все фиксируйте:
События, факты, имена.
Перед чиновниками не пасуйте,
Пусть трепещут от Вас они!
***
Журналисты – особый народ,
Всегда пробиваются вперед,
Чтобы первыми узнать
И в журнале опубликоваться.
Сегодня журналистов поздравляю
И тем горячих вам желаю,
Желаю благодарных читателей,
В делах удачи – всем!
***
С Днем журналиста поздравляю
И из всего сердца тебе желаю
В жизни всяческих успехов,
Улыбок больше, больше смеха!
Друзей больше, тем шире,
Пиши обо всем на свете больше!
Здоровья крепкого желаю
И еще раз тебя поздравляю!