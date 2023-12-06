Больше чудес и сказки: лучшие картинки-поздравления с Днем Святого Николая

В этом году украинцы отмечают День Святого Николая 6 декабря. В этот волшебный день не забудьте поздравить родных и близких с праздником.

Этот день детворы ожидает с особым трепетом, ведь именно сегодня исполнятся их желания. День Святого Николая 2023 – любимый праздник для детей и многих взрослых, ведь это день, когда хочется поверить в сказку. В этот снежный день 24 Канал поздравил праздничные картинки-поздравления.

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В этом году День Святого Николая украинцы празднуют по новому календарю - 6 декабря вместо 19. Поэтому важно не забыть поздравить своих родных и близких с волшебным праздником.

Картинки-поздравления с Днем Святого Николая



День Святого Николая 2023 / Фото ТСН



День Святого Николая 2023 / Фото Васильковская громада



День Святого Николая 2023 / Фото "Апостроф"



День Святого Николая 2023 / Фото "Апостроф"



День Святого Николая 2023 / Фото Amazing Ukraine



День Святого Николая 2023 / Фото Боровский поселковый совет



День Святого Николая 2023 / Фото "Новости Закарпатья"