День ангела Романа: прекрасные поздравления с именинами в прозе, стихах и смс

Сегодня поздравления с Днем ангела принимают ребята и мужчины по имени Роман. По этому случаю мы сделали подборку поздравлений в стихах, проза и смс для самых родных вам людей.

С иудейского языка имя Роман переводится как "равный Богу", "подобный Богу". Романы отмечают свои именины несколько раз в году: 11, 16 февраля, 15 мая, 1, 23 августа и 14 октября. Но самый известный День ангела Романа именно 1 декабря, отмечает 24 канал.

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Поздравления с Днем ангела Романа в стихах

С Днем Ангела Роман тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебя желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в дверь его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – понимания, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

День Ангела – тот день, когда к тебе

Спустился Ангел и повел тебя по жизни.

Желаю, Рома, быть на высоте,

Желаю и любви, и оптимизма!

Сегодня, в этот твой особый день

Желаю, чтобы жизнь бывала разной,

Чтоб впечатления искать было не лень,

Роман, чтоб каждый день твой был прекрасен!

***

Желаю от души тебя, Роман,

Здоровья много крепкого и сил,

А также счастья целый океан,

Чтоб радость каждый день тебя дарил!

Желаю тебя, Ромочка, чтоб ты

В карьере продвигался только вверх!

Пусть все твои сбываются мечты,

А за успехом ждет всегда успех!

Поздравления с Днем ангела Романа в стихах / Фото из открытых источников

Поздравляем Романа

В этот солнечный день!

Ведь гуляют по странам

Именины везде!

Пусть любовь тебя дарит

Каждый в жизни твоей.

Пусть светлее мир станет,

А улыбка – хорошей.

***

Роман, настал день ангела сейчас,

И я тебя поздравить очень рада,

Ты – парень видный, искренний у нас,

Для девушки любой, поверь – награда.

Хочу тебя удачи пожелать,

И никогда не стоит волноваться,

Ведь чтобы в жизни целей созревать,

Мужчине нужно только одно – собраться!

***

Будь счастливее всех, Роман!

Пусть тебя все удается,

Воплощается мечта,

И легко успех даётся.

Любят близкие хай,

Ценит верная семья,

Веселись, живи, мечтай

Пусть поддержат все друзья!

День ангела Романа – поздравление в прозе

Очаровательного парня, по имени Роман хочу поздравить с его днем ангела! Желаю тебе, чтобы любая работа давалась легко, чтобы успех был стремительным и стабильным, чтобы твое счастье было долговечным и крепким, чтобы душа была искренней, здоровье – крепким, друзья – надежными, а любовь – верной и взаимной.

***

Желаю, чтобы удача шагала за тобой по пятам, чтобы все мечты сбывались, чтобы ты, Рома, всегда оставался безумно счастливым человеком! Пусть каждый день приносит тебе только радость, позитив и новые удачи! Желаю крепкого здоровья, преданных друзей и всяческих благополучий!

***

Роман! Поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю, чтобы любая темная полоса в твоей жизни оказалась взлетной. Пусть каждый день для тебя будет ярким и бесподобным. Наслаждайся жизнью во всей его красоте и будь счастлив всегда и везде!

Поздравление в прозе с Днем ангела Романа / Фото "ТСН"

Дорогой Роман! В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех делах твоих – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопровождали удача, процветание и успех.

***

С Днем Ангела тебя, Роман! Сегодня в твой адрес хочется сказать очень много теплых слов! Пусть жизнь преподносит тебе только хорошее: везение, исполнение желаний, высокие взлеты! Роман – значит крепкий. Желаем тебе крепкого здоровья, крепкой дружбы, крепкой любви и пусть у тебя будет один единственный роман, но на всю жизнь!

***

Поздравляем нашего дорогого Романа! Пусть продолжается твой роман с жизнью, полный любви, необычных открытий и удивительных встреч. Пусть имя твое: "мужественный, сильный", поможет тебе в этом. Будь счастлив!

Смс-поздравление с Днем ангела Романа

В День Ангела, Роман, желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновение, счастье светлого, здоровье,

И пусть тебя хранит Бог!

***

Нежность небес да ангел дарит,

Кистью волшебной пусть в сердце рисует,

Светлые надежды, мечты прекрасны,

Искренняя любовь, радость и счастье!

***

Роман, с праздником! Желаю тебе покорять все вершины и крутые скалы, чтобы быть на высоте и гордиться собой. Пусть путь твой будет легким и солнечным. Жизнь богатого, любви страстной, чувств искренних!

День ангела Романа 2022 – смс-поздравления / Фото "СТБ"

Роман, ты страстная натура, не терпящая однообразия, а твоя пылкая фантазия способна издавать просто безумные идеи. За тебя, друг, за твое умение разнообразить и украсить нашу серую жизнь!

***

Кремы и румяна.

Спешно на лицо кладут,

Потому что нынче здесь –

Именины у Романа!

Пусть уют и нега дома,

А на службе – деньги, рост.

Будь красив, умен и прост!

Счастья и удачи, Рома!

***

Дней Ангела в году много,

Сегодня День Романа вот пришел,

Желаю зла тебе не знать,

Да счастье сокровище, чтобы ты в жизни нашел.