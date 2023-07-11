День ангела Петра и Павла: лучшие пожелания для именинников в прозе и стихах

12 июля христиане отмечают один из самых больших церковных праздников – Святых апостолов Петра и Павла. Также в этот день празднуют именины мужчины, носящие имена этих учеников Иисуса Христа.

24 Канал подготовил подборку поздравлений, которые следует прислать именинникам. Это теплые слова, необходимые каждому из нас в это нелегкое время. В этот день особенно важно делиться своей верой с другими, ведь именно в этот праздник слова веры легко находят путь к сердцам людей.

К теме В Украине отмечают праздник Петра и Павла: поздравления для родных в прозе и стихах

Поздравление с Днем ангела Петра и Павла в прозе

Друг, с Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств, так что желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордиться тем именем, которое подарили тебе родители.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь – он поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться – он тоже вместе с тобой будет радоваться.

***

Желаю невероятной радости, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок, искренних друзей! А еще – удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неисчерпаемого оптимизма!

***

Поздравляю с именинами! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты не заставлял его краснеть за себя!



Поздравление с Днем ангела Петра и Павла в прозе и стихах / Фото Canva

Поздравления с Днем ангела Петра и Павла в стихах