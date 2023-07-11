День ангела Петра и Павла: лучшие пожелания для именинников в прозе и стихах

11 июля 2023, 22:00
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12 июля христиане отмечают один из самых больших церковных праздников – Святых апостолов Петра и Павла. Также в этот день празднуют именины мужчины, носящие имена этих учеников Иисуса Христа.

24 Канал подготовил подборку поздравлений, которые следует прислать именинникам. Это теплые слова, необходимые каждому из нас в это нелегкое время. В этот день особенно важно делиться своей верой с другими, ведь именно в этот праздник слова веры легко находят путь к сердцам людей.

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Поздравление с Днем ангела Петра и Павла в прозе

Друг, с Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств, так что желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордиться тем именем, которое подарили тебе родители.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь – он поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться – он тоже вместе с тобой будет радоваться.

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Желаю невероятной радости, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок, искренних друзей! А еще – удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неисчерпаемого оптимизма!

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Поздравляю с именинами! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты не заставлял его краснеть за себя!


Поздравление с Днем ангела Петра и Павла в прозе и стихах / Фото Canva

Поздравления с Днем ангела Петра и Павла в стихах

Вітаєм Петра сьогодні ми щиро!
Бажаєм добра і звичайно же миру!

Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!

***

Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Все, Павло, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Петра,
Прийми привітання!

***

Вітаємо, милий Павло,
Ми тебе від усієї душі!
Багато різних побажань
Ми сказати тобі поспішаємо. 
 
Нехай тебе супроводжують
Щастя, радість і успіх,
Нехай любов не покидає,
Ти по життю краще за всіх!

Автор: Христина Кобак