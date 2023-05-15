Для чего в рассаду добавляют корицу: преимущества этой пряности, о которых вы не догадывались

Корица обладает сладким вкусом и приятным ароматом. Ее часто используют для улучшения блюд, напитков и десертов. Пригодится она и в садоводстве, в частности, в рассаде.

Корицу привыкли использовать как пряность в разных блюдах и напитках. Но она может быть полезна не только в кулинарии, но и в садоводстве. К примеру, в уходе за растениями. 24 Канал расскажет, для чего в рассаду добавляют корицу.

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Использование корицы в уходе за растениями

Корица улучшает рост рассады при укоренении черенков – то есть побегов, которые используют для размножения. Следует посыпать корень этой пряностью именно перед высадкой. Это придаст растению красоту и здоровье. А также вы сможете избежать болезни рассады.



Молотая корица / Фото ICTV

Пригодится и раствор на основе корицы. Для этого понадобятся 3 таблетки аспирина и 2 чайные ложки порошка специи. Все это нужно растворить в 1 литре воды. Настаиваем сутки, процеживаем и погружаем черенки на 2 часа. Такой способ поможет им быстрее уронить корни.

Есть еще один метод для укоренения растений. Надо выбрать молодые и здоровые черенки с крепкими листьями. Сначала кладем побег для размножения в мед, а позже в корицу. Кладем его на посевную подложку в стеклянную чашу. Добавляем немного воды и ставим вместимость в полиэтиленовый пакет. Это сочетание будет хорошо бороться с вредными бактериями и защищать от болезней. В течение 2 недель растение укоренится.



Побег в корице / Фото Lifestyle

Борьба с насекомыми – еще одно преимущество использования корицы. Потому что они его не любят. Даже небольшое количество этой специи поможет избавиться от них. Необходимо насыпать корицу на землю вокруг растений либо там, где вы желаете, чтоб насекомых не было.

Устранение болезней – задача, которую можно решить с помощью корицы. Ведь болезни часто не разрешают получить хороший урожай. В частности, семена могут быть заражены различными болезнями. Чтобы решить эту проблему, нужно добавить корицу в обычное удобрение или сразу в землю, где посеяны ваши растения.