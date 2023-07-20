Неожиданный эффект: зачем поливать огурцы йодом и зеленкой

Йод и зеленка – это средства, которые можно найти практически в любой аптечке. Они могут обладать неожиданными свойствами в огородничестве.

Огурцы подвержены различным заболеваниям – мучнистой росе, гнили и бактериозу. Растения могут погибнуть. Есть некоторые средства. Зачем поливать огурцы йодом и зеленкой – расскажет 24 Канал.

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Зеленка для огурцов

Зеленка – доступное всем средство. Она содержит немало меди, которая защищает огурцы от болезней. Зеленка намного дешевле, чем популярные химические средства. Свойства вещества:

противодействует болезням, речь идет о фитофторозе, мучнистой росе, серой гнили;

улучшает состояние растения и их внешний вид;

действенный метод подкормки;

для профилактики



Зеленка / Фото "Аптека 911"

Что касается последнего мероприятия, то для этого хватит 1 миллилитр зеленки на 1 литр воды. Для подкормки растений полезными микроэлементами возьмите 5 капель вещества на 1 литр воды. Для борьбы с недугами будут пропорции: 10 капель зеленки на 10 литров воды. Обработку зеленкой огурцов нужно проводить в дождливую и холодную погоду.

От корневой гнили приготовьте раствор из 10 миллилитров йода и 10 литров воды.

От мучнистой росы вам понадобится 2 литра молочной сыворотки. Совместите ее с 5 миллилитрами зеленки.

Йод для огурцов

Йод обладает антисептическими свойствами: уничтожает возбудителей болезней Благодаря обработке йода лучше прорастают семена, поглощаются полезные вещества, укрепляется здоровье растений. Рассада, опрысканная йодом, не будет вытягиваться. Вы забудете о желтых листьях и пустоцветах на огурцах.

Чтобы защитить огурцы от вредителей, приготовьте простую смесь из мыла, йода и молока. Нужно натереть 20 граммов мыла и разбавить горячей водой. В жидкость внести 30 капель йода и 1 литр молока. Затем следует добавить еще 9 литров воды. Лучше всего использовать средство сразу. Им нужно обрабатывать листья с двух сторон.



Йод / Фото "Он Клиник"

Для подкормки огурцов готовят такую смесь. Берут 20 капель йода, 1 литр нежирного молока или поллитра сыворотки. Растворяют в 10 литрах воды и настаивают сутки. Им также нужно опрыскивать листья.

Заметьте, что лучше возделывать огурцы постепенно снизу вверх. Специалисты советуют проводить такую процедуру ранним утром или поздно вечером. Будьте осторожны с количеством йода, потому что он может вызвать ожоги. Не совмещайте такую подкормку с другими удобрениями.