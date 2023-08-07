Вы даже не догадывались: для чего существует маленький карманчик на джинсах

Джинсы стали незаменимым атрибутом каждого гардероба. Светлые и темные, узкие и широкие, с низкой и высокой посадкой. У многих можно заметить маленький кармашек.

Если вы носите джинсы, тогда точно замечали маленькие кармашки, не имеющие практичности в настоящее время. Туда ведь не поместится ни телефон, ни кошелек. Зачем тогда она – знает 24 Канал.

Пригодится каждому Имеет большое значение: как выбрать яйца по маркировке

Для чего карманчик на джинсах: варианты

Первый и популярный вариант – карманчик шили для ковбоев, которые обожали носить джинсы Все они любили курить и носили с собой зажигалку. Этот карман был хорошим местом для нее. Даже уезжая на коне, ковбой не терял ее.



Ковбои в джинсах / Фото Pinterest

Вторая версия предполагает, что создатели джинсов Levi's Леви Страус и Джейкоб Дэвис придумали этот карман, чтобы хранить в ней часы на цепочке. Раньше ее шили чуть больше, и как раз часы там хорошо помещались. В то же время на брюках от костюма их не делали, потому что пиджаки содержали внутренние карманы для часов.



Часы на джинсах / Фото Pinterest

Когда-то джинсы считались формой работников рабочих специальностей. Речь идет о плотниках, железнодорожниках, фермерах и шахтерах. Поэтому существует такое мнение, что в маленький карман они клали гвозди, чтобы сразу иметь их возле себя.



Шахтеры в джинсах / Фото Levi Strauss & Co.

Считается, что карманчик служила спасением для любителей запрещенных веществ. Полисмены нередко производили рейды в разных кварталах, поэтому некоторые могли спрятать в таком месте пакетики с такими веществами.



Карманчики для запрещенных веществ / Фото Depositphotos

Во время золотой лихорадки в Америке работники находили разнообразные ценные камни. Поскольку рабочие много физически работали, могли потерять определенный самородок. Поговаривают, что дизайнеры, чтобы решить эту проблему, сшили маленький карманчик на джинсах.



Золотые самородки / Фото "Золотой студент"

Маленькие карманчики на джинсах кому-то нравятся, а кому-то нет. Здесь зависит от личных предпочтений человека. Но при необходимости есть несколько простых вариантов, для чего может понадобиться это место. Вы можете положить туда монету, несколько денежных купюр или коробочку от беспроводных наушников. Также туда поместится ключ от дома.