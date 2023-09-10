Уложите в теплицу этот материал: будете поражены

В сентябре огородники обрезают деревья, подкармливают некоторые саженцы, забирают остатки растений. То есть готовят участок к зиме. Это можно сделать нестандартным способом.

Если вы выращиваете определенные растения в теплице, то один действенный лайфхак, который может вам понадобиться. Надо положить в теплицу немного кирпича. Зачем – сейчас поймете.

Наконец-то стало известно Когда выкапывать морковь: названы сроки сбора разных сортов

Зачем кирпич ставить в теплицу: полезные свойства

Первым преимуществом является то, что кирпич хорошо сохраняет тепло. В течение суток она нагревается от солнца, в то время как в ночное время отдает полученное солнцем тепло. Таким образом, в теплице становится теплее, что важно для развития многих растений.

С сентября погода постепенно становится холоднее, потому что идет к зиме. Если поставить кирпич в теплице в сентябре, есть вероятность, что до начала заморозков он будет отдавать тепло. Это идеально зимой, когда очень холодно.

В сентябре погода может постоянно меняться, то тепло, то холодно. Резкие перепады температур плохо сказываются на некоторых растениях. Благодаря кирпичам растения не будут так сильно чувствовать эти погодные изменения.



Кирпич / Фото "Стройматериалы"

Позитивный момент – то, что кирпич имеет одну важную способность: поглощает влагу, когда ее много, и возвращает назад, когда в теплице становится сухая среда. Поэтому кирпич регулирует влагу в теплице.

Подготовка участка к зиме – важная процедура, потому что от нее зависит, в каком состоянии будут саженцы весной. Кирпич в теплице поможет пережить растениям холодный период гораздо проще и быстрее.