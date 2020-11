Американский режиссер станет автором нового сериала "Глициния" (Wisteria), который презентуют на популярном стриминговом сервисе Netflix. Пока известно мало деталей о новом проекте.

Согласно информации портала What's on Netflix, а также фан-сайта Welcome To Twin Peaks Дэвид Линч займется режиссированием и написанием сценария для новой киноленты для Netflix.

Съемки нового сериала вроде бы начнутся в мае 2021 года в студии Calvert Studios, где снимался другой сериал "Твин Пикс", режиссером которого выступил тот же Дэвид Линч. Рабочее название сериала пока что "Глициния" – лианоподобное деревянистое растение, которое особенно часто растет в странах Восточной Азии и восточной части США.

Продюсером нового проекта станет Сабрина С. Сазерленд, с которой Линч ранее сотрудничал над сериалом "Твин Пикс", фильмами "Внутренняя империя" и "Леди Голубой Шанхай".

Стоит добавить, что это будет не первое сотрудничество Дэвида Линча с платформой Netflix. В 2017 году он дебютировал с короткометражкой "Что сделал Джек?" (What Did Jack Do?), премьера которой состоялась в день рождения режиссера.