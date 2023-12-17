Неизменный символ Рождества: как легко сделать Дидуха своими руками

В Украине существует особый символ Рождества – Дидух. С давних времен 24 декабря, на Святой вечер, как только на небе появлялась первая звезда, люди заносили его в дом. Считалось, что это символ мира, благополучия и уюта.

Слово "дидух" со старославянского языка переводится как "дух предков" и символизирует родоначальника семьи - деда. Дидуха изготовляют из ржи, овса или пшеницы, а украшают сухими цветами, ягодами калины и разноцветными лентами. Говорят, он служит оберегом для дома. Далее 24 Канал расскажет о том, как сделать Дидуха своїми руками.

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По традиции, Дидуха в дом приносит мужчина и кладет у икон, стоящих в углу. Символ Рождества должен находиться в доме не менее недели. Иногда люди оставляют его вплоть до Крещения.

Если в доме живет незамужняя девушка, она должна взять ложки и вынести их за рог. Так узнает, с какой стороны прийде суджений. Впоследствии эти ложки добавляют к Дидуху. Ранее считалось, что такая традиция помогает семье быть вместе в течение всего следующего года.

Как сделать Дидуха своими руками

Для того чтобы сделать Дидуха из 12 веток, подготовьте: кисти ржи и овса, атласную ленту, льняную веревку и ножницы. Сначала возьмите небольшой клок ржи, сложите, выровняйте и крепко завяжите нитью. Далее мотайте поочередно, а когда дойдете до середины – закрепите композицию нитью и отрежьте ее. Затем то же сделайте с овсом.

Теперь формируем дерево. Сначала свяжите льняные нити, добавьте кисти овса и зафиксируйте все, обматывая композицию. Отступите от места, которое перематывали, где-то 1,5 сантиметра и обмотайте еще несколько раз.

Далее переходим к ножкам. Разделите пучок на три одинаковые части снизу и перевяжите нитью в трех местах. Подрежьте так, чтобы Дидух крепко стоял. Задекорируйте композицию красной лентой или ангелом из соломы.

Дедух своими руками / Фото "Твой город"