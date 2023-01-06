Дидух на Святой вечер: почему украинцы ставили их вместо елок

Обычно новогодние и рождественские праздники ассоциируются с елкой, гирляндами и праздничным венчиком. Однако так было не всегда. До XX века украинцы не украшали дома всеми привычными и украшениями, они пришли из Европы. В то время как для нас главным атрибутом праздников был рождественский Дидух.

Дидух – один из древних символов украинской культуры. Это рождественское украшение из последних собранных на поле колосьев, которое имеет вид перевернутого снопа, состоящего из лучшего зерна. Также его украшали цветными нитями, лентами, цветами, плодами. Например, Дидух, украшенный маком, – к деньгам, а зверобой – к крепкому здоровью. Украинцы ставили его на самое почетное в доме место – под иконами.

Интересно 6 января – Сочельник в канун Рождества: древние традиции и значение ужина

Откуда произошло название

Слово Дидух производно от существительного "дед", но в украинской традиции оно считается общепринятым как название рождественского снопа. Этнографы считают, что Дидух – это дух деда, и, соответственно, такое название объясняется тем, что в нем живут "души-духи дедов прадедов". Украинский ученый Ксенофонт Сосенко трактует значение слова Дидух как "прадед", объясняя это тем, что аналогичное в украинском языке "татух" означает "тот, кто является папой для многих".

Как появилась традиция ставить в доме Дидух

Существует два объяснения для чего люди ставили Дидуха.

Первое, чтобы отметить радостное событие, а именно собранный на поле урожай во время окончания жатвы. Именно поэтому Дидух и был из последних собранных колосков.

А также говорят, что этот обычай символизирует сноп из соломы, а также тепло и уют. Иосиф закрыл снопом из соломы отверстие в стене хлева, где рожала Мария, потому что было очень холодно. Поэтому христиане застилали пол в доме сеном на Святый Вечер и ставили в углу Дидуха.



Дидух на Рождество и Святой вечер / Фото Pinterest

Интересно 12 постных блюд на Сочельник: готовят в канун Рождества и какое значение имеет каждое блюдо

Символизм

По мнению этнографов, Дидух – древний символ предков рода. Поскольку, по древним верованиям, в снопе нашли убежище души предков, люди также называли это местом обитания духов и считали, что когда выжатая нива, то духи вселяются в сноп, с которым попадают в дом хозяина на зиму.

Джеймс Джордж Фрейзер в книге "Золотая ветвь" трактует Дидуха как символ урожая. Антрополог пишет, что благодаря сохранению снопа и особым ритуалам, связанным с его уничтожением, урожай переносится в будущее.

Чем отличался Дидух в разных регионах Украины

Наибольшая разница состояла в том, из чего был сделан Дидух. На Полесье сноп делали из ржи, на Подолье – из пшеницы. В то время как в Карпатах, бойки и лемки, делали сноп из овса, а у гуцулов он был из разных видов зерновых культур.

Автор: Евгения Яцишин